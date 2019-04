El sábado 6 de abril, ordenación episcopal de Joseba Segura en la catedral de Bilbao

La celebración tendrá lugar este sábado, en la catedral de Bilbao

Joseba Segura utilizará el báculo de Etxenagusia en su ordenación

El báculo, que simboliza el cayado del pastor, es uno de los signos que recibirá en la ordenación de este sábado el próximo obispo auxiliar, Joseba Segura Etxezarraga, de manos del obispo Mario Iceta.

Este próximo sábado, 6 de abril, se celebrará la ordenación episcopal de D. Joseba Segura en la catedral de Bilbao, alas11h.

El nuevo prelado ha querido comenzar su ministerio pastoral utilizando el bastón de Mons. Carmelo Etxenagusia, quien fuera obispo auxiliar de Bilbao con monseñor Ricardo Blázquez. Precisamente, el cardenal será uno de los obispos que concelebrará, junto a una veintena de prelados que llegarán de diversas diócesis del estado y de Ecuador. Entre las autoridades civiles que han confirmado su asistencia están el alcalde de Bilbao, Juan María Aburto; el Consejero de Cultura y Política Lingüística del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria; el subdelegado del Gobierno en Bizkaia, Vicente Reyes y algunos representantes de grupos municipales.

En la ordenación episcopal, D. Joseba Segura recibirá el báculo de madera de castaño, obra que el tallista artesano de Dima, Luis Auzmendi, regaló a Mons. Carmelo Etxenagusia para su ordenación. El bastón, que se guardaba en la basílica de Begoña; templo del que fue párroco Etxenagusia, será uno de los símbolos que portará el nuevo obispo por expreso deseo suyo. “Un báculo sobrio y además tallado por un arratiano”, aclara el próximo obispo auxiliar cuando se le cuestiona por el particular, haciendo referencia a las raíces de sus antepasados. En el rito de ordenación, el obispo de Bilbao le hará entrega también del anillo “sencillo” que portará y la mitra, indumentaria con la que cubrirá su cabeza una vez reciba la orden episcopal.

En la ceremonia de ordenación, que durará aproximadamente dos horas, se habilitarán espacios adicionales en el claustro y el pórtico de la catedral, donde se colocarán pantallas gigantes para poder seguir la celebración. D. Joseba Segura ha invitado a las comunidades a las que ha acompañado como cura en Gallarta, Barakaldo, San Ignacio, Otxarkoaga-Txurdinaga y Ecuador. Tampoco faltarán en la ordenación vecinos del barrio donde vivió, en Rekalde y de las localidades de Larrea, Galdakao o Zeanuri, tierra de su aitite y amama.

Una veintena de obispos de diversas diócesis del estado y dos obispos que llegarán de las diócesis de Riobamba y Babahoyo (Ecuador), país en el que ha estado durante doce años el nuevo obispo electo, participarán en la ceremonia en la que, además, concelebrarán muchos presbíteros diocesanos. El obispo emérito de Donostia, Juan María Uriarte, “quien me convenció para entrar al seminario” y una influencia “muy importante” en su vocación, tal y como ha manifestado D. Joseba en más de una ocasión, también será uno de los concelebrantes. Otras personas, que ocuparán un lugar destacado en la ceremonia son su hermano, también cura, Txaber Segura y su tío, el presbítero Iñaki Etxezarraga.

La Virgen de Begoña

Joseba Segura ha elegido precisamente una fotografía tomada por su tío –gran aficionado a la fotografía- de la Amatxu de Begoña, para ilustrar el folleto que se repartirá entre las personas asistentes con el esquema de la celebración. Se reproducirá la misma ilustración en los dos mil recordatorios que se repartirán al final de la ceremonia, porque para el nuevo prelado el santuario tiene un significado especial. “Ama y amama han sido personas muy importantes en mi vida de fe y he venido muchas veces con ellas a Begoña”, explica.

Lema y escudo episcopal

`Scio enim cui credidi- Se de quien me he fiado´ es el lema episcopal que se lee en el escudo que ha escogido el nuevo obispo para iniciar su ministerio y que irá en el reverso del recordatorio del día. Incluirá además un texto escrito solo en euskera de la segunda epístola de Pablo a Timoteo (1, 6-8). “Por tal motivo te recomiendo que reavives el carisma de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Piensa que el Señor no nos dio un espíritu de timidez, sino de fortaleza, de caridad y de templanza. No te avergüences, pues, ni del testimonio que has de dar de nuestro Señor, ni de mí, su prisionero. Al contrario, soporta conmigo los sufrimientos por el Evangelio, ayudado por la fuerza de Dios”.

Su primera misa como obispo, con los Eskautak

Este próximo domingo, día 7 de abril, cerca de 2.500 eskautak acompañados de 300 monitores y monitoras celebrarán la Fiesta de los Eskautak, el Gorka Deuna, en Santurtzi. El nuevo prelado presidirá la eucaristía, que comenzará a las 13 h. Concelebrará el consiliario del movimiento eskaut de Bizkaia, Javi Garai.

Bilbao, 4-04-2019

GD Star Rating

loading...

GD Star Rating

loading...