El Rey y 30 obispos en el funeral del cardenal Estepa, arzobispo castrense de España entre 1983 y 2003. El purpurado tenía 93 años. Sus exequias fueron presididas por el actual arzobispo castrense, monseñor Juan del Río Martín S. M. El Rey Felipe VI asistió en la mañana de hoy, martes 23 de julio de 2019, al funeral que el Arzobispo Castrense, D. Juan del Río, ha presidido en la Iglesia Catedral de las Fuerzas Armadas el funeral oficiado por el eterno descanso el Cardenal D. José Manuel Estepa fallecido en la madrugada del pasado domingo a los 93 años de edad.

A la misa funeral han asistido los familiares del Cardenal fallecido y fue concelebrada por cerca de treinta cardenales y arzobispos, junto con más de sesenta capellanes y sacerdotes incardinados en el Arzobispado Castrense y en otras Diócesis. En la Santa Misa estuvieron presentes diversas autoridades civiles y militares encabezados por los Jefes de Estado Mayor de los tres Ejércitos, el Subsecretario del Ministerio de Defensa y la Directora General de Personal. Junto con gran número de personal de las Fuerzas Armadas, Guardia Civil, Policía Nacional y fieles que elevaron sus oraciones por el alma del Cardenal. En su homilía el Arzobispo Castrense de España, D. Juan del Río, partió de la expresión del centurión:” verdaderamente este es el hijo de Dios”, para explicar que la primera profesión de fe no la hacen los Apóstoles. La hace un soldado que tuvo que cumplir una sentencia injusta en contra de Nuestro Señor. En el libro del Apocalipsis, continuó Monseñor Juan del Río, se habla del “Libro de la Vida” y se preguntó cuál es el que escribió el Cardenal Estepa. Como respuesta encontramos tres capítulos: en el primero nos encontramos un hombre de fe, en el segundo está el pastor que renueva la catequesis y la pastoral castrense, en el tercero tenemos a un servidor de España que acompañaba y consolaba a las familias frente a la lacra del terrorismo, también fue un servidor fiel de la Corona a la que sirvió con sabiduría y prudencia. FUENTE:https://www.arzobispadocastrense.com/index.php/1541-s-m-el-rey-asiste-al-funeral-por-el-cardenal-arzobispo-emerito-d-jose-manuel-estepa-en-la-catedral-de-las-fuerzas-armadas

