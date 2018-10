El Rey Felipe VI recibe a la cúpula de la CEE y de la Fundación Pablo VI

Audiencia a una representación de la Fundación Pablo VI y de la Conferencia Episcopal Española, organizadores del congreso “La Iglesia en la Sociedad Democrática”

​Su Majestad el Rey les recibió en audiencia con motivo de la celebración del congreso “La Iglesia en la Sociedad Democrática”, que quiere poner en valor el papel de la Iglesia en la Transición, sus relaciones a lo largo de estos 40 años con el Estado y la sociedad democrática, su contribución a la educación, la cultura y el desarrollo social.

​Acudieron al Palacio de La Zarzuela acompañados del presidente de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal Ricardo Blázquez Pérez, arzobispo de Valladolid.

Los días 3 y 4 de octubre la Fundación Pablo VI junto con la Conferencia Episcopal Española, celebran un Congreso, con el título “Iglesia en la Sociedad Democrática”, en el que quiere poner en valor el papel de la Iglesia en la Transición, sus relaciones a lo largo de estos 40 años con el Estado y la sociedad democrática, su contribución a la educación, la cultura y el desarrollo social.

La sesión inaugural, el día 3 de octubre, tuvo como eje central la conferencia “Dos Miradas sobre las relaciones Iglesia Estado”. La jornada del día 4 de octubre está compuesta por dos mesas y dos diálogos sobre 4 temas principales: el papel de la Iglesia en la Transición, su contribución a la educación, su papel en la sociedad democrática hoy y su acción social.

Foto: Su Majestad el Rey junto a los representantes de la fundación Pablo VI y de la Conferencia Episcopal Española, con motivo del Congreso “La Iglesia en la Sociedad Democrática” © Casa de S.M. el Rey

Palacio de La Zarzuela. Madrid, 04.10.2018Institucional

GD Star Rating

loading...

GD Star Rating

loading...