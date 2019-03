El profesor emérito José-Román Flecha Andrés ofrece las primeras sesiones de la Cátedra Santa Teresa de Jesús

La Facultad de Teología y los Carmelitas Descalzos organizan un año más la Cátedra Santa Teresa de Jesús. Esta nueva edición, dedicada a ‘Teresa de Jesús y Juan de la Cruz, Testigos de esperanza’ está impartida por los profesores José-Román Flecha Andrés y Jesús García Rojo, quienes han centrado sus intervenciones en la esperanza desde estos dos perfiles religiosos. Bajo los títulos ‘El ancla de la esperanza en Teresa de Jesús’ y ‘Los lazarillos de la esperanza de la madre Teresa’, el profesor emérito de la Facultad de Teología José-Román Flecha Andrés abordó en sus intervenciones aspectos como la esperanza de Dios, la esperanza de Teresa, el destierro y la nostalgia del amor, la amargura de la vida y el deseo que mantiene la esperanza, el consuelo de la ausencia y el deseo de morir y ver a Dios. La segunda sesión, por su parte, se centró en el concepto de Oración, en la revelación de la Trinidad, en la trascendencia de la caridad y en la premisa “la paciencia todo lo alcanza”. Ambas partes conforman la mitad de la programación de la Cátedra, que continúa su programa de la mano del profesor Jesús García Rojo hasta el jueves, día 21. La Cátedra ‘Santa Teresa de Jesús’, creada en 1982 con ocasión del IV Centenario de la muerte de santa Teresa, tiene como objetivo dar a conocer la vida y doctrina de santa Teresa de Jesús, de san Juan de la Cruz y de las grandes figuras de la escuela carmelitana, entre las que destacan santa Teresa del Niño Jesús, santa Teresa Benedicta de la Cruz (Edith Stein) y santa Isabel de la Trinidad. Creada y financiada por los Padres Provinciales de los Carmelitas Descalzos de España, la Cátedra ‘Santa Teresa de Jesús’ está abierta a todas las personas que sientan interés por el estudio de la espiritualidad y, en particular, por la espiritualidad carmelitana.

