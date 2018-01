El primer monasterio benedictino en Egipto

Los católicos coptos de Egipto inauguraron su primer monasterio en el país este año 2018. Se trata de un proyecto iniciado por los benedictinos de Santa Otilia, la federación de monasterios benedictinos que tanta proyección misionero ha tenido durante el último siglo. Las Obras Misionales Pontificias de Alemania (Missio München), y la archidiócesis de Munich y Freising han promovido esta nueva fundación con 30.000 euros.

“Para la minoría cristiana en Egipto, la situación se ha deteriorado durante los últimos años”, explicaba el presidente de Missio München, Mons. Wolfgang Huber”. “Un monasterio benedictino respaldará a los coptos y será también una señal para el bien mayor de la libertad religiosa. Se trata de una valiosa aportación a la promoción del diálogo interreligioso y a la estabilización de los cristianos de Oriente Medio”.

La granja, de 12 hectáreas, con una casa y almacenes, se encuentra cerca de la ciudad de Ismailia, al norte del país. La propiedad cuenta con una plantación de olivos. Hasta que la pequeña comunidad benedictina pueda establecerse en su nuevo hogar, están residiendo en El Cairo. Como explicaba Jeremias Schröder, abad de Santa Otilia, “en Egipto está la cuna de la vida monástica, por eso, venimos como nietos respetuosos que visitan el hogar de sus antepasados”. El monasterio tendrá al frente al padre Maximilian Musinda, de Kenia, un erudito islámico, conocedor del diálogo interreligioso. También es una gran motivo de satisfacción el apoyo y amistad del papa copto ortodoxo Tawadros II.

En primavera dará comienzo la vida benedictina en Egipto con la inauguración solemne que presidirá el patriarca copto católico Ibrahim Sidrak. “Hemos sido acogidos con los brazos abiertos por la Iglesia local”, explicaba el abad Jeremías. “En muchos países de la región hay un constante éxodo de cristianos, lo que podría llevar a la desaparición de estas antiguas comunidades. Entendemos que nuestro monasterio se funda como un signo de solidaridad con los cristianos oprimidos en Oriente Medio”.

