El presidente de Ecuador, Lenín Moreno Garcés, irá al Vaticano el 16 de diciembre

El Papa visitó el país en 2015

El Presidente de Ecuador, Lenín Moreno Garcés, será recibido por el Papa Francisco en el Vaticano el próximo sábado 16 de diciembre de 2017, comunicó la Santa Sede.

El presidente, de 64 años, se presentará sin el protocolo político; fue elegido presiente en el pasado mes mayo.

El Papa Francisco comenzó su viaje a América Latina en julio de 2015 desde Ecuador, y también fue a Bolivia y Paraguay.

El Santo Padre fue recibido en Ecuador por el presidente saliente, Rafael Correa. En particular, visitó el Santuario Nacional de la Divina Misericordia en Guayaquil.

De una población de aproximadamente 15 millones, este país de América Latina tiene alrededor del 82% de católicos.

La costa del Pacífico fue azotada por violentos terremotos el 16 y 20 de abril de 2016, y aún queda mucho por hacer para la reconstrucción. El Consejo Pontificio ‘Cor Unum’ manifestó la proximidad del Papa con ayuda de emergencia, y el Papa aseguró su oración por esta causa en un mensaje el 20 de abril.

Anita Bourdin

Santuario Nacional en Guayaquil. Wikimedia Commons – Agencia ANDES/César Muñoz

(ZENIT – 14 Dic. 2017).-

GD Star Rating

loading...

GD Star Rating

loading...