El papel de la mujer no se juega en ser secretaria general de la Conferencia Episcopal

Ante la proximidad del Día de la Mujer, el secretario general de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, respondió a la pregunta de si una mujer podría ser secretaria general de la CEE, como acaba de suceder en Alemania. El obispo indicó que hay mujeres que tienen responsabilidades eclesiales, como Raquel Pérez, directora de la Comisión Episcopal para Educación y Cultura; Mirian Cortés, rectora de la Universidad Pontificia de Salamanca; Silvia Rozas, directora de la revista ECCLESIA.

«Seguro que podrían ser más las mujeres que tuvieran responsabilidades eclesiales, pero yo creo que el papel de la mujer en la Iglesia no se juega porque una mujer sea o no secretaria general de la CEE. Evidentemente podría serlo, porque no se precisa ser obispo para realizar esta tarea. Y es verdad que es algo especialmente simbólico. También podríamos pensar que la persona que ejerciera de portavoz o director de la Oficina de Información fuera una mujer, y seguramente en un futuro será así, pero no por una política de cuotas, no por ganarse una bandera, sino porque en el discernimiento sobre la manera de hacer las cosas veamos que es algo oportuno», ha indicado.

Beate Gilles

Precisamente el 23 de febrero se hizo público el nombramiento de la teóloga Beate Gilles, de 50 años, como primera mujer en ser elegida secretaria general de la Conferencia Episcopal Alemana (DBK). Su nombramiento se produjo en el marco de la Asamblea Plenaria que el episcopado germano celebra online hasta hoy jueves.

Gilles releva en el cargo al jesuita Hans Langendörfer, toda una institución en aquella Iglesia, no en vano ha ejercido la secretaría general durante los últimos 24 años. Responsable hasta ahora del Departamento para la Infancia, Juventud y Familia de la diócesis de Limburgo, la nueva dirigente es experta en comunicación religiosa y en problemas sociales y laborales. Toma posesión el 1 de julio y asume igualmente la dirección de la Asociación de Diócesis de Alemania (VDD), una responsabilidad que también tenía su predecesor.

En rueda de prensa, Beate Gilles recordó que hace un año se habían preguntado si una mujer podría ocupar este puesto, «hoy sabemos que es posible». Aseguró también que está deseando asumir el cargo. «Después de más de diez años en Limburgo, y antes en Stuttgart, espero poder hacer plena justicia a las exigencias de este puesto. Miro con respeto el logro de mi predecesor, el padre Dr. Hans Langendörfer SJ, que ayudó a dar forma al Secretariado y a la Federación durante más de dos décadas. Esta es una fase desafiante pero también emocionante para la Iglesia católica en Alemania. Algo nuevo ha comenzado con el Camino Sinodal».

