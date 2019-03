El Papa y el Rey de Marruecos firman una declaración por la paz en Jerusalén

LLAMAMIENTO

DE SU MAJESTAD EL REY MOHAMED VI

Y DE SU SANTIDAD EL PAPA FRANCISCO

SOBRE JERUSALÉN / AL QODS

CIUDAD SANTA Y LUGAR DE ENCUENTRO

Sábado, 30 de marzo de 2019

Con motivo de la visita al Reino de Marruecos, Su Santidad el Papa Francisco y Su Majestad el Rey Mohammed VI, reconociendo la singularidad y la sacralidad de Jerusalén / Al Qods Acharif, y teniendo en cuenta su significado espiritual y su vocación peculiar como Ciudad de Paz, comparten el siguiente llamamiento:

«Creemos que es importante preservar la Ciudad Santa de Jerusalén / Al Qods Acharif como patrimonio común de la humanidad y, sobre todo, para los fieles de las tres religiones monoteístas, como lugar de encuentro y símbolo de coexistencia pacífica, en el que se cultivan el respeto mutuo y el diálogo.

Con este fin, el específico carácter multirreligioso, la dimensión espiritual y la peculiar identidad cultural de Jerusalén / Al Qods Acharif deben ser preservados y promovidos.

Esperamos, por consiguiente, que se garanticen en la Ciudad Santa la plena libertad de acceso a los fieles de las tres religiones monoteístas y el derecho de cada una de ellas a realizar allí sus propios actos de culto, de modo que sus fieles eleven en Jerusalén / Al Qods Acharif, su oración a Dios, creador de todo, por un futuro de paz y fraternidad en la tierra».

Rabat, 30 de marzo de 2019

S.M. el Rey Mohammed VI

Amir al Mouminine S.S. Papa Francisco

