El Papa ve «necesario ampliar los espacios con presencia relevante femenina en la Iglesia»

El Video del Papa de octubre ha salido a la luz. En este mes misionero, el Santo Padre destaca el papel de los laicos y laicas, a quienes considera verdaderos protagonistas para el anuncio del Evangelio y pide que especialmente las mujeres participen en «instancias de responsabilidad en la Iglesia». El vídeo cuenta con la participación de altas funcionarias del Vaticano y de periodistas de Vatican Media.

Ampliar los espacios de presencia relevante femenina en la Iglesia

Para el Santo Padre resulta fundamental que las mujeres tengan una presencia más relevante, ya que «suelen ser dejadas de lado». Francisco ha tenido muchos gestos que impulsan esta voluntad de darle a la Iglesia un mayor peso femenino.

El padre Frédéric Fornos SJ, Director Internacional de la Red Mundial de Oración del Papa, observa que “desde 2013 mucho se ha hecho, pero más se tiene que hacer” y recuerda una frase del Papa Francisco en La Alegría del Evangelio: «Las reivindicaciones de los legítimos derechos de las mujeres, a partir de la firme convicción de que varón y mujer tienen la misma dignidad, plantean a la Iglesia profundas preguntas que la desafían y que no se pueden eludir superficialment»” (EG 104). A propósito de este video, en el cual Francisco promueve “la integración de las mujeres en los lugares donde se toman las decisiones importantes”, elpadre Fornos recuerda que «en virtud del bautismo todos son llamados a anunciar y a servir con fidelidad al Evangelio de Jesucristo, a ser discípulos misioneros del Señor, sin embargo entre los fieles laicos, las mujeres han sido consciente e inconscientemente rebajadas a un nivel inferior. Como lo recordó Francisco en Querida Amazonia, muchas mujeres, impulsadas por el Espíritu Santo, mantienen la Iglesia en pie, en muchas partes del mundo, con admirable entrega y ardiente fe. Es esencial que participen cada vez más en sus instancias de decisión. Esto pide un cambio profundo de mentalidad, pide nuestra conversión, lo que supone oración».

El sentido del bautismo y de la misión de la Iglesia

Linda Ghisoni, Subsecretaria para los Fieles Laicos, reflexiona: «En el video de octubre de 2020 dedicado a la misión de los laicos en la Iglesia, el Santo Padre comienza hablando del bautismo. Esto es muy importante porque nos permite comprender que el deseo de tener una mayor participación de los laicos —y en particular de las mujeres— en instancias de responsabilidad en la Iglesia no se debe interpretar como si se tratara de una operación sociológica o de querer garantizar mayores cupos para un reparto de poder entre mujeres y hombres, entre laicos y clérigos. Por lo tanto, no se trata de una demanda de espacio para obtener puestos de trabajo. Si, en efecto, tomamos conciencia del sentido de nuestro bautismo, comprendemos cuál es nuestro lugar en la Iglesia, que, para ser tal, no puede renunciar a los aportes específicos de los laicos, de las mujeres, que por vocación son parte constitutiva de ella».

A ninguno lo bautizaron cura u obispo. A todos nosotros nos bautizaron como laicos.

Laicos y laicas son protagonistas de la Iglesia.

Hoy, es especialmente necesario ampliar los espacios con presencia relevante femenina en la Iglesia.

Y con presencia laical se entiende, pero subrayando lo femenino porque las mujeres suelen ser dejadas de lado.

Hemos de promover la integración de las mujeres en los lugares donde se toman las decisiones importantes.

Recemos para que en virtud del bautismo los fieles laicos, y las mujeres en una manera especial, participen más en instancias de responsabilidad en la Iglesia, sin caer en los clericalismos que anulan el carisma laical.