El Papa señala que «no hay evangelios “de moda”, el Evangelio es siempre una novedad»

Tras el periodo de recuperación de su operación programada de colon, el Papa Francisco ha reanudado esta mañana su tradicional Audiencia General de los miércoles en el Aula Pablo VI.

En la Catequesis de este 4 de agosto, el Pontífice ha continuado con su ciclo sobre la Carta de San Pablo a los Gálatas, la cual «es el anuncio de Pablo que nos da vida a todos» y ha expresado como «no hay evangelios “de moda”, el Evangelio es siempre una novedad».

«Vemos hoy, algunos movimientos que predican el Evangelio a su manera, a veces con sus verdaderos carismas; pero luego exageran y reducen todo el Evangelio al “movimiento”. Y esto no es el Evangelio de Cristo: es el Evangelio del fundador, de la fundadora», ha destacado Francisco.

El Papa ha recordado la figura de Pablo, hombre «entusiasta» con la misión de evangelizar, pues «parece que no ve otra cosa que esta misión que el Señor le ha encomendado. Todo en él está dedicado a este anuncio, y no posee otro interés que no sea el Evangelio». Además, ha expresado, «el amor, el interés y el trabajo de Pablo es anunciar», hasta el punto que interpreta toda su existencia como una llamada a evangelizar y a hacer conocer el mensaje de Cristo y el Evangelio.

El anuncio de Pablo, anterior a los Evangelios, es el que nos da vida a todos

Para Pablo, ha subrayado, «el Evangelio es lo que él predica, el kerygma, el anuncio de la muerte y resurrección de Jesús como fuente de la salvación». Un Evangelio que se expresa con cuatro verbos: «que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras; que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras; que se apareció a Cefas: “Este es el anuncio de Pablo, el anuncio que nos da vida a todos”«, ha matizado el Santo Padre.

El Evangelio es uno solo

Francisco, en su Catequesis, también cuenta que el apóstol no logra explicarse por qué los Gálatas están pensando en acoger otro «evangelio». Estos cristianos todavía no han abandonado el Evangelio anunciado por Pablo, pero hay que tener en cuenta que «todavía son principiantes y su desorientación es comprensible». De hecho, «no conocen todavía la complejidad de la Ley mosaica y el entusiasmo en el abrazar la fe en Cristo les empuja a escuchar a los nuevos predicadores”. Ante este hecho, el Papa asegura fuertemente que “el Evangelio es solo uno y es el que Pablo ha anunciado; no puede existir otro».

Sobre la verdad del Evangelio no hay nada que negociar

El Pontífice hoy ha querido dejar claro, al igual que Pablo en su tiempo, que no se puede negociar con la verdad del Evangelio: «O recibes el Evangelio tal como es, tal como ha sido proclamado, o recibes cualquier otra cosa” dice el Papa, “pero no se puede negociar con el Evangelio, no se puede transigir, la fe en Jesús no es moneda de cambio: es salvación, es encuentro, es redención. No se vende barato».