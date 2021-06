El Papa se reúne con Juan Carlos Cruz, víctima de abusos sexuales por parte de un sacerdote

El papa Francisco se reunió con el chileno Juan Carlos Cruz, una de las víctimas de Fernando Karadima. A su vez, Cruz agradeció al papa Francisco su nombramiento como miembro de la comisión pontificia para la protección de menores. En un tuit, el chileno afirmó lo siguiente: “Hoy agradecí al papa Francisco por mi nombramiento y reafirmé mi compromiso de seguir ayudando a los supervivientes de abusos sexuales en todo el mundo”.

Hoy agradecí al Papa Francisco mi nombramiento y reafirmé mi compromiso para seguir ayudando a sobrevivientes de abuso sexual en el mundo. Today I thanked Pope Francis for my appointment and reaffirmed my commitment to keep helping survivors all over the world. pic.twitter.com/DwU5OpLlWC

— Juan Carlos Cruz Ch. (@jccruzchellew) June 19, 2021