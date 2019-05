El Papa se reúne con confirmandos genoveses: la Virgen los conduce a Jesús

Esta mañana, frente a la Casa Santa Marta, el Papa habló con algunos jóvenes confirmandos acompañados por el Arzobispo de Génova, el cardenal Angelo Bagnasco. “La Virgen es la persona más capaz, más buena, más tierna para llevarnos a Jesús», les dijo el Papa.

Ciudad del Vaticano, Vatican News, 25 de mayo de 2019

Esta mañana, sábado 25 de mayo, en la plaza delante de la Casa Santa Marta, el Papa se encontró con algunos jóvenes confirmandos procedentes de Génova acompañados por el Arzobispo, el Cardenal Angelo Bagnasco. Los jóvenes expresaron gran alegría y gratitud al Santo Padre, quien a su vez agradeció al cardenal y dijo que estaba contento de ver jóvenes que quieren ir «por el camino de Jesús».

La Virgen es madre y conduce a Jesús

El Papa Francisco se detuvo a dialogar brevemente con los confirmandos instándolos a reconocer en Nuestra Señora a la persona «más capaz, mejor, más buena, más tierna para llevarnos a Jesús»:

“Y ahora ustedes irán a saludar a la Virgen en la Gruta de Lourdes: allí está Nuestra Señora, oren a la Virgen porque ella es mamá, es una madre. Todos nosotros tendremos dificultades en nuestras vidas, siempre – escuchen bien esto. Pero cuando tengas dificultades, acude siempre a la Virgen. Como cuando un niño tiene dificultades, va a buscar a su mamá. ¿Y la Virgen te tiene con ella? No: te lleva inmediatamente a Jesús, la Virgen tiene siempre este gesto: llevarte a Jesús”.

Piensen en quienes no aman

A continuación, el Papa rezó un Ave María con los chicos y los bendijo añadiendo una recomendación especial:

“Cada uno de ustedes piense en las personas más queridas, más cercanas al corazón. Piensen bien…. y después, tal vez haya alguien que no te quiere o a quien no quieres: piensen también en estas personas, y yo les daré la bendición también a ellos. A ustedes, a quienes los quieren y a aquellos con los que no estás de acuerdo o hay alguna pelea”.

Escuche y descargue el servicio con la voz del Papa

GD Star Rating

loading...

GD Star Rating

loading...