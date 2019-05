El Papa regresa de su viaje de Bulgaria y de Macedonia del Norte

El Papa en Macedonia: pido al Señor que le sirva, que estos viajes no sean una gira

El Papa Francisco regresó a Roma después de su 29º viaje apostólico que lo ha llevado a visitar Bulgaria y Macedonia del Norte. Durante el vuelo, respondió a las preguntas de los periodistas

Manuel Cubías – Ciudad del Vaticano, Vatican News, 7 de mayo de 2019

En el habitual encuentro con los periodistas durante el vuelo de regreso, el Papa Francisco comenzó recordando a Jean Vanier, fundador de El Arca, una institución que atiende a personas que padecen diversos tipos de discapacidad. Expresó su gratitud: “Quiero expresar mi gratitud por este testimonio, un hombre que supo leer la eficacia cristiana desde el misterio de la muerte, de la cruz, de la enfermedad. Del misterio de los que son descartados en el mundo”.

Bigana Zherevska de Macedonian TV MRT preguntó al Papa sobre la impresión de los dos países visitados.

El Papa respondió afirmando que Bulgaria y Macedonia del Norte «Son dos naciones totalmente diferentes. Bulgaria es una nación con una tradición de siglos. Macedonia también tiene una tradición de siglos, pero no como país, como pueblo”

Cada uno tiene su propia historia de luchas para establecerse como nación: “Para nosotros, los cristianos, Macedonia es un símbolo de la entrada del cristianismo en Occidente. El cristianismo entró en Occidente a través de un macedonio llamado Pablo que cambio quería ir a Asia”. De Bulgaria recordó las luchas por la independencia y el costo en vidas humanas.

El Papa recordó que en Macedonia le llamó la atención una frase del presidente: «Aquí no hay tolerancia religiosa, hay respeto». Es respetado. Y esto hoy, en un mundo en el que hay una falta de respeto por los derechos humanos, por los niños, por los ancianos, que la mística de un país es respeto, me ha hecho bien».

Petas Nanev, de la televisión búlgara BTV preguntó al Papa: “como ser humano, ¿dónde encuentra fuerza en su cuerpo, en su espíritu?”

A esto Francisco respondió: “Es un regalo del Señor. Cuando estoy en un país lo olvido todo, pero no porque quiera. Siento que me olvido de mí mismo y estoy ahí. Y eso me da perseverancia. No me canso de viajar. Luego me canso, después. Creo que el Señor me da fuerza. Pido al Señor que sea fiel, que le sirva, que estos viajes no sean una gira”.

Silvije Tomasevic, de la Lista Vecernji preguntó: “¿Puede decirnos algo sobre el proceso de canonización del Cardenal Stepinac?”

El Papa comenzó afirmando que las relaciones con la Iglesia Ortodoxa son buenas. Afirmó que quienes la dirigen son hombres de Dios. En cuanto a Stepinac, El Papa Considera que “era un hombre virtuoso” y que su caso está en estudio, afirmó: “estamos interesados en la verdad. Ahora se están estudiando otros puntos para que la verdad sea clara. No le temo a la verdad. Sólo yo tengo miedo del juicio de Dios».

Joshua McElwee, Reportero Católico Nacional preguntó al Papa: ¿Ha tomado alguna decisión sobre el diaconado femenino?

A la pregunta, el Papa respondió que hay una comisión que ha estado estudiando el tema. Sin embargo, no hay acuerdos ni conclusiones definitivas. Hay muchos elementos históricos sobre los cuales indagar más. “Estamos en este punto y cada uno de los miembros está estudiando su tesis».

El Papa finalizó el encuentro con los periodistas haciendo un recuento de todo lo que trae como herencia de este viaje: “Ver a estas monjas que cuidaban a cada persona como si fuera Jesús. Me sorprendió, un joven se me acercó: el superior me dijo: «Esto es bueno: ruega por él porque bebe demasiado». Lo acarició con la ternura de una madre. Esto me hizo sentir como la madre Iglesia. Y agradezco a Macedonia por tener este tesoro».

«Y luego otra experiencia del límite, fue mi primera comunión en Bulgaria: me conmovió porque el recuerdo fue a mi primera comunión el 8 de octubre de 1944… Escuché que en ese momento esos 245 niños estaban construyendo el futuro de la Iglesia y de Bulgaria».

