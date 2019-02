El Papa recibe al obispo de Getafe, al auxiliar y a los seminaristas

El Papa recibe al obispo de Getafe, a su obispo axiliar y a los seminaristas, en la audiencia general del miércoles 20 de febrero y con ocasión del 25 aniversario de la creación de esta diócesis española.



Estas fueron las palabras del Papa Francisco:

Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española venidos de España y Latinoamérica, en particular a los seminaristas de la diócesis de Getafe acompañados por su obispo, Mons. Ginés García Beltrán, y que celebran 25 años de la creación de ese centro de formación. Bienvenidos.

Que el Señor nos conceda la gracia de no tener miedo y de saber que no estamos solos, porque no hay nada en esta vida que pueda apartarnos de su amor de Padre. Que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias.

