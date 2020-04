El Papa pide a los presos que han hecho las meditaciones del Via Crucis que recen por él

Esta mañana, el Papa Francisco ha enviado un mensaje de agradecimiento a los presos y demás miembros de la parroquia de la cárcel «Due Palazzi» de Padua. Ellos han sido los responsables de las meditaciones que esta noche se leerán en el Via crucis en cada una de las estaciones. «Rezad por mí. Os llevo siempre en mi corazón», les ha pedido. Esta noche será un Via Crucis especial, ya que tendrá que celebrarse en la basílica de San Pedro, y no en el Coliseo, como es habitual.

En esta cárcel tuvo lugar un congreso contra la pena de muerte en enero de 2017, y entonces ya el Santo Padre escribió una afectuosa carta a Marco Pazzo, capellán del centro penitenciario. En esta ocasión, el lugar del que ha partido el mensaje es la cárcel, en la que muchos de los que viven en torno a ella, como presos, familiares, agentes, o sacerdotes, han dado sus testimonios. Precisamente, «Don Marco» es el único nombre explícito que se menciona en el mensaje del pontífice, precisamente justo antes de la petición para que recen por él.

Francisco se ha mostrado «bienvenido, en casa», después de leer las historias. Y ha querido destacar que el mensaje es una manera de dar a conocer la realidad de «las muchas personas vinculadas al mundo de la prisión». De ahí el agradecimiento: «Prestaréis vuestras historias a todos aquellos en el mundo que compartan la misma situación», les ha dicho.