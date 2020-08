El Papa: «No al saqueo, sí al compartir» de los recursos del planeta

«No al saqueo, sí al compartir». Así termina el Papa Francisco su vídeo del mes de septiembre, dedicado a la ecología integral y al Tiempo de la Creación, que se celebra hasta el 4 de octubre. Francisco comienza el video con una dura afirmación: estamos exprimiendo los bienes del planeta «como si fuera una naranja».

El Santo Padre denuncia el enriquecimiento de países y empresas del norte «explotando dones naturales del sur, generando una deuda ecológica». Y se pregunta: «¿Quién va a pagar esa deuda?». . En el marco del Tiempo de la Creación que se celebra del 1 de septiembre al 4 de octubre (que usará el hashtag #TiempoDeLaCreacion), y en el 5º aniversario de Laudato si’, el Santo Padre denuncia que la «deuda se agranda cuando multinacionales hacen fuera de sus países lo que no se les permite hacer en los suyos». Y no duda en calificar esta situación de «indignante».

La tarea de cuidar la Creación es para hoy, no para mañana, nos recuerda Francisco. Y, por ello, apela a rezar «para que los bienes del planeta no sean saqueados, sino que se compartan de manera justa y respetuosa». Para poner un ejemplo sobre la desproporción de los recursos, algunos informes internacionales señalan que son casi mil millones las personas que se van a dormir con hambre cada noche. No porque no haya suficiente comida para todos, sino por la profunda injusticia en la forma en que se produce y se accede a los alimentos. Entre las causas, se mencionan el aumento del poder empresarial en la producción de alimentos, la crisis climática y el acceso injusto a los recursos naturales, lo cual repercute en la capacidad de las personas para cultivar y comprar alimentos.

Esta situación es especialmente perjudicial para las mujeres, que trabajan en la agricultura más que en cualquier otro sector y producen gran parte de los alimentos del mundo. Por otro lado, en un informe sobre las industrias extractivas, la ONU indicó que estas presentan desafíos particulares tanto para los Estados frágiles como para las naciones en desarrollo. A menudo, la explotación de recursos naturales no renovables, incluyendo el petróleo, el gas, los minerales y la madera, ha sido identificada como uno de los factores detonantes, impulsores o sustentadores de conflictos violentos en distintos lugares del mundo.