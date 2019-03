El Papa no acepta la renuncia del cardenal Barbarin, arzobispo de Lyon, aunque se retira momentáneamente del gobierno de la diócesis

“El Santo Padre no aceptó la dimisión presentada por el cardenal Philippe Barbarin“. El portavoz interino de la Santa Sede, Alessandro Gissoti, confirmó a los medios lo adelantado, desde Lyon, por el purpurado, condenado hace dos semanas por negligencia en un caso de abusos. No obstante, y a indicación del Papa, Barbarin se echa un lado y abandona, momentáneamente, la diócesis.

En un comunicado emitido desde Francia, Barbarin subrayaba que “el lunes por la mañana, entregué mi dimisión al Santo Padre. Invocando la presunción de inocencia, él no quiso aceptarla”.

Pese a todo, el cardenal subrayó que el Papa “me dejó la libertad de tomar la decisión que me pareciera mejor para la vida de la diócesis de Lyon. A sugerencia suya y porque la Iglesia de Lyon sufre desde hace tres años, he decidido retirarme un tiempo”

Así las cosas, Barbarin continuará siendo arzobispo de Lyon, aunque el día a día de la diócesis lo llevará el actual vicario general, Yves Baumgarten.

La nota de la Santa Sede concluye afirmando que Roma “reafirma su cercanía con las víctimas de abusos, con los fieles de la Arquidiócesis de Lyon y con toda la Iglesia de Francia que vive un momento particularmente doloroso”.

