El Papa lanza el proyecto de Scholas «Programando por la paz»

Con un simple “click” el Santo Padre inauguró este proyecto que durante un año ayudará a miles de niños y jóvenes a iniciarse en el aprendizaje de la programación desde una mirada ética y en la búsqueda de la paz. “Los jóvenes son el ahora de Dios”, dijo Francisco, promoviendo el diálogo entre la creatividad de la juventud y la sabiduría de los ancianos.

Sofía Lobos – Ciudad del Vaticano, Vatican News, 20 de marzo de 2019

Fotos

La tarde del jueves 21 de marzo en torno a las 17:00 horas, el Papa Francisco lanzó en Roma el proyecto internacional “Programando por la paz”, en el marco de la inauguración del “Hub Tecnológico Scholas”.

Tecnología en búsqueda de la paz

El objetivo principal de esta iniciativa es permitir que millones de niños y jóvenes aprendan a lo largo de este año, a programar y a usar la tecnología siguiendo una óptica ética, comprometiéndose además en la búsqueda de la paz.

Durante la inauguración del proyecto, el Santo Padre dialogó con jóvenes de todo el mundo vía online desde la sede de Scholas Occurrentes, en el Palacio de San Calixto, perteneciente al Vaticano.

Videoconferencia con el Papa

Este importante evento ha dado inicio a una serie de proyectos internacionales de base tecnológica que contará con el apoyo de los máximos referentes en desarrollo tecnológico a nivel mundial.

En el transcurso de la videoconferencia, el Papa también se conectó y dio la bienvenida a las nuevas sedes internacionales de Scholas, a la vez que recibió a jóvenes de distintas nacionalidades, participantes de los diversos proyectos que esta fundación realiza en los ámbitos del deporte, el arte y la tecnología, como Scholas Ciudadanía, FutVal (fútbol con valores) y Scholas Arte, entre otros.

Scholas es una joyita

Por último, ante la pregunta de una joven sobre qué le había parecido este encuentro, el Santo Padre contestó emocionado y de manera espontánea que Scholas es “una joyita”.

“Siento que Scholas se sembró al boleo y empezaron a crecer cosas que ninguno esperaba porque los jóvenes esperan respuestas como estas. Hemos visto como en estos días, jóvenes de diversas ciudades del mundo han tomado la calle para defender el ambiente. Para defender la tierra. Los jóvenes tienen una potencia inimaginable, son creativos; lo que pasa es que la mayoría de las veces no tienen líderes que los conduzcan porque los buscan afuera y no se dan cuenta que los tienen adentro”, dijo Francisco subrayando que lo que hace Scholas es despertar esta comunidad con sus propios liderazgos.

Los jóvenes son el ahora

«Los jóvenes no son el futuro. Hay que corregir esa expresión, los jóvenes son el ahora de Dios… el hoy, ya que si pensamos que los jóvenes son el futuro, es como decir que son “un mientras tanto”, un… “aguantá hasta que llegue tu hora”. Entonces ellos pierden la fuerza, pierden la ilusión», añadió el Pontífice.

Es mejor equivocarse construyendo

“No se olviden: los jóvenes son el ahora, no son el futuro ni el mientras tanto de Dios. ¡No! ustedes no son el mientras tanto de Dios, son el ahora de Dios, así qu ¡agarren la antorcha ahora! Gracias por esto, por salir adelante con coraje y no salir a protestar sin fundamentos porque sí. A veces protestar vale la pena, pero si te quedas solo en la protesta, no engendras… no das vida. A veces conviene protestar por algunas cosas, pero hay que construir y es lo que estoy viendo que está pasando acá. Ustedes están construyendo. Les aviso… se van a equivocar una y mil veces, pero es mejor equivocarse construyendo que equivocarse con los brazos cruzados”, manifestó el Papa.

Juventud y vejez unidas por el diálogo

Asimismo, Francisco indicó uno de los desafíos actuales a nivel social: establecer el diálogo entre jóvenes y ancianos.

“Si los jóvenes van por su camino sin hablar con los ancianos pierden las raíces, el sentido de la historia, la pertenencia. Mientras que los viejos, si no pueden convivir con los jóvenes y compartir con ellos toda su sabiduría, se sienten aislados y mueren tristes. Por eso, es el momento de que los viejos sueñen y los jóvenes profeticen, ¡eso sí!, los ancianos deben ayudarlos a profetizar bien”, concluyó el Pontífice.

GD Star Rating

loading...

GD Star Rating

loading...