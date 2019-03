El Papa: “La juventud es esfuerzo tenaz para alcanzar metas importantes”

En el salón de Pablo VI, el Pontífice se encuentra con los estudiantes del Instituto Episcopal Gregorio Barbarigo de Padua y responde a las preguntas de tres jóvenes. En un diálogo abierto, el papa Bergoglio invita a todos a no ceder a compromisos y mediocridades, sino a ponerse al servicio de los demás, con pasión y valor.

Patricia Ynestroza-Ciudad del Vaticano, Vatican News, 23 de marzo de 2019

2019.03.23 Estudiantes del Instituto Barbarigo de Padua Italia (Vatican Media )

En la vida que arriesgas, no seas “joven en el sofá”: la juventud “no es pasividad”, sino un “esfuerzo tenaz para alcanzar metas importantes”. Es la exhortación que el Papa Francisco dirige a los estudiantes del Instituto Episcopal Gregorio Barbarigo de Padua, recibido en la sala Pablo VI. En un ambiente de alegría y espontaneidad, el pontífice responde a las preguntas de una niña y dos niños.

La juventud no es pasividad

La primera en solicitar las palabras del papa Bergoglio es Sofía, que está en tercer curso básico. En los últimos meses, tuvo que hacer una primera elección compleja para su vida: la inscripción en la escuela secundaria. De ahí la pregunta: ¿en quién podemos confiar realmente en los momentos en que nos sentimos perdidos? El Pontífice sugiere recurrir ante todo a su propio “entusiasmo juvenil”, la capacidad de “mirar con alegría el futuro”, saber “arriesgar la vida”.

En la juventud se aprende que en la vida nada es gratis. Debes ganar metas, alcanzar metas. Solo el amor de Dios, la gracia de Dios, es gratis, eso es gratis, porque Él siempre nos amará. Siempre. Pero para continuar, se necesita esfuerzo, ¿no es así? Esfuerzo cotidiano. Los jóvenes, por lo tanto, no deben pasar sus vidas en el “sofá”, irse “retirados” temprano, pero deben repudiar la pasividad y la mediocridad. Adelante sin olvidar que “la vida es un diálogo continuo”, que requiere una confrontación con la familia, los amigos, los educadores. Y un papel especial debe tener los abuelos, que no son “aburridos” y pueden ayudar a los jóvenes a no ser “líquidos”.

Debes hablar con los abuelos. Es importante ¿Por qué? Porque los abuelos son las raíces. Si no vas a tus raíces, serás una mujer joven o desarraigada. Y cuando no hay raíces, no hay crecimiento, no hay flores, no hay fruto. Crecer, pero enraizado.

No a la cultura de la muerte, el silencio y el desperdicio

Aldo, segundo superior, habla sobre la experiencia en el Collegio Barbarigo, que este año celebra cien años de actividad, en estrecha relación con el territorio para la formación de jóvenes, en la acogida y el cuidado de cada persona. Una escuela, por lo tanto, donde uno también enfrenta las grandes preguntas de la vida y experimenta la alegría de servir a los demás.

Es una gran oportunidad para comparar una escuela que aborda las preguntas sobre el significado de la vida, tratando de comparar la cultura de la vida, porque en este momento, en la humanidad, donde hay tantas guerras, estamos viviendo una cultura de la muerte o una cultura del silencio, que es una ignorancia de las cosas que pasan, y esto es la muerte no es la vida, o una cultura de indiferencia, para mí no importa lo que pase allí, soy indiferente, miro mis cosas, mis oportunidades, mis mis bolsillos y nada más.

Esta concreción, que también implica preguntar “cuántos niños al año mueren de hambre en zonas de guerra”, esta concreción se puede adquirir con las tres dimensiones de la educación: “el lenguaje de la cabeza, es decir, el lenguaje de las ideas y el intelecto”. ; “El lenguaje del corazón” y “El lenguaje de las manos”. El Papa Francisco se comunica con un espíritu abierto con los numerosos jóvenes presentes, incluso compartiendo algunos recuerdos de la infancia, como el trabajo realizado durante las vacaciones de verano, cuando tenía trece años, por sugerencia de su padre.

Profetas y testigos de la esperanza

El momento de las elecciones fundamentales, aquellas que trazan el camino hacia el futuro, es desafiante para todos y Giovanni, que está en su último año de escuela secundaria, se pregunta cómo comprender los sueños que Dios tiene para él. Primero que todo a través de la oración, el Pontífice responde, siempre que no esté hecho como un “loro”, sino que venga “de corazón”. A todos, el papa Bergoglio pide no hacer “elecciones de laboratorio”, movido por un interés económico, sino ponerse al servicio de los demás, mirar el horizonte con pasión y audacia, sin “marchitar”.

Los jóvenes marchitos son aquellos que ponen su alegría en las cosas superficiales de la vida, y no profundizan, a las grandes preguntas, apasionados. La vida se juega con pasión.

El Barbarigo de Padua

Atención a cada alumno; estrecha colaboración con las familias; atención al territorio, incluso con proyección internacional y educación musical: estos son los puntos fuertes del Instituto Barbarigo de la diócesis de Padua, fundado por el obispo Luigi Pellizzo en 1919. Actualmente, las escuelas activadas son la escuela secundaria inferior, la escuela secundaria clásica. y científico, y el instituto técnico y económico. Todos son reconocidos por tener paridad escolar.

