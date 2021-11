El Papa invita a los fieles a fijarse en san José para «volver a las periferias, lo que el mundo ignora»

El Papa Francisco ha inaugurado esta mañana un nuevo ciclo de catequesis centradas en la figura de San José, cuando se cumplen 150 años de su declaración como patrono de la Iglesia Universal, quien «nos recuerda a cada uno de nosotros que debemos dar importancia a lo que otros descartan».

El Aula Pablo VI ha acogido esta mañana una nueva audiencia del Papa que ha explicado que José es «un verdadero maestro de lo esencial, que recuerda a la Iglesia que debe fijarse en lo que el mundo ignora, en las periferias». Para ello el Pontífice ha profundizado en las raíces del santo, cuya vida transcurrió entre Belén y Nazaret. «José, que trabaja como carpintero en Nazaret, se fía del proyecto de Dios sobre su joven esposa y sobre él. Hoy nos enseña a no mirar tanto a las cosas que el mundo alaba, a mirar los ángulos, a mirar las sombras, a mirar las periferias, lo que el mundo no quiere».

«Jesús no nace en Jerusalén con toda la corte, sino que nace en la periferia y en una periferia transcurren 30 años de su vida. No tomarnos en serio esta realidad equivale a no tomarse en serio el Evangelio y la obra de Dios, que continúa manifestándose en las periferias geográficas y existenciales», ha indicado Francisco.

«Jesús siempre acude a las periferias, y esto nos debe dar mucha confianza, porque el Señor conoce las periferias de nuestro corazón, las periferias de nuestra alma, las periferias de nuestra sociedad, de nuestra ciudad, de nuestra familia. Es decir, esa parte un poco oscura que nosotros no mostramos, tal vez por vergüenza».

En este sentido Francisco ha indicado que «hoy, de modo particular, quisiera que mi mensaje llegue a todos los hombres y mujeres que viven en las periferias más olvidadas y que atraviesan situaciones de marginalidad. Que san José los proteja, no se olviden de acudir a él en todo momento con confianza y amor filial. Que Dios los bendiga», ha concluido.