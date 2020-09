El Papa: «Hay que demostrar con hechos que es posible una buena politica»

«No todos los políticos son malo, pero la política goza de mala fama. Lamentablemente, sabemos por qué. Pero no hay que resignarse a una visión negativa, sino reaccionar y demostrar con hechos que es posible una buena política», ha señalado Francisco esta mañana. Lo ha hecho durante su audiencia general de los miércoles, la segunda celebrada en el patio de San Dámaso. En esta ocasión, su catequesis ha tratado sobre la relación entre política y la crisis actual.

Francisco ha recordado la necesidad de dialogar con todos los actores políticos, aunque sean vistos como adversarios. «El punto más alto de la santidad es amar a los enemigos, no es fácil», ha señalado. Y ha señalado que, aunque parezca que quien piensa diferente no está capacitad, «solo dios sabe». Ha enlazado esta necesidad de hablar con los demás en la búsqueda del bien común ante «un virus que no conoce fronteras o distinciones culturales y políticas». Por ello, ha reclamado que el virus se afronte con herramientas «que nos permitan incluir a los más vulnerables y no descartarlos». Hoy, al igual que en audiencias anteriores, Francisco ha reclamado que el acceso a la vacuna no puede responder a intereses económicos.

Responsabilidad de cada uno

Además del trabajo que los representantes políticos deben realizar, el Santo Padre ha subrayado que «promover el bien común es un deber de justicia que recae sobre cada ciudadano, y para los cristianos es una misión». Francisco ha señalado que «es tiempo de acrecentar nuestro amor social, contribuyendo todos a partir de nuestra pequeñez».

El Papa ha recordado que es necesaria «la participación de todos» para generar «buenas relaciones a nivel comunitario, nacional e internacional». Esta actitud tiene mucho que ver con el amor. «Dios es amor. Es la más bella definición de Dios, que nos la da san Juan. Con su ayuda, podemos amar al mundo trabajando todos juntos por el bien común».

Una vez más, Francisco ha manifestado que es necesario salir de la crisis mejores: «Si la solución a la pandemia lleva la huella del egoísmo, quizá podamos salir del virus, pero de la crisis social y humanitaria que se ha acentuado por él».