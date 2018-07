El Papa Francisco ya está en Bari: una visita bajo el signo del Ecumenismo para rezar por la Paz

Son más de 50 mil los peregrinos que esperan al Papa para el Encuentro Ecuménico del Papa con los Patriarcas católicos y ortodoxos de Oriente Medio. Otro viaje bajo el signo del ecumenismo

Hacia las 7.00 de la mañana el Santo Padre partió desde el helipuerto del Vaticano para emprender su Visita Pastoral, esta vez, a Bari. Tras una hora de vuelo Francisco aterrizó en la Plaza “Cristóbal Colón de la ciudad de la región Apulia, al sur de Italia.

Enseguida se trasladadó a la Basílica de San Nicolás, en donde dispensó su cálida acogida a los Patriarcas.Tras visitar la Cripta, en donde veneró las reliquias de San Nicolás en un momento de silencio arrodillado ante ellas, con los Patriarcas presentes, el Papa se detuvo junto a ellos en la Plaza donde cientos de fieles le dieron su bienvenida, subió junto a los Líderes de las Iglesias Orientales en un minibús abierto, para dirigirse a la “Rotonda”, en el litoral de Bari, para el encuentro de oración previsto para las 9.30.

Al final de la oración, el Papa Francisco regresará a la Basílica donde tendrá a las 11.00 de la mañana, un Diálogo a puertas cerradas. Sucesivamente el Pontífice se dirigirá al Arzobispado donde almorzará. Al final de la jornada, el Santo Padre se despedirá de los Patriarcas, a las 15.30 y a las 16.00 antes de abordar el helicóptero que lo traerá de regreso al Vaticano, saludará a las Autoridades. Su llegada a helipuerto del Vaticano está previsto para las 17.15.

Galería de fotos

Griselda Mutual – Ciudad del Vaticano, 7 de julio de 2018

GD Star Rating

loading...

GD Star Rating

loading...