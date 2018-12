El Papa Francisco viajará a Abu Dhabi del 3 al 5 de febrero

Declaración del director de la Sala de Prensa de la Santa Sede, Greg Burke, jueves 6 de diciembre de 2018

“Acogiendo la invitación de Su Alteza el Jeque Mohammed bin Zayed Al Nahyan, príncipe heredero de Abu Dhabi, Su Santidad el Papa Francisco visitará Abu Dhabi (Emeratos Árabes) del 3 al 5 de febrero de 2018 para participar en el Encuentro Interreligioso Internacional sobre la Fraternidad Humana.

La visita viene también en respuesta a la invitación de la Iglesia Católica en los Emiratos Árabes Unidos”.

Se tratará del tercer viaje internacional confirmado para este año, después del de finales de enero que realizará a Panamá para la Jornada Mundial de la Juventud y el de Marruecos del 30 al 31 de marzo.

El Vaticano difundió también el tema de este viaje:”Haz de mi un instrumento de tu paz” y explicó que son las palabras iniciales de la oración de la Paz de San Francisco de Asís y que con ellas se espera que “la visita del papa Francisco a los Emiratos Árabes Unidos pueda difundir de manera especial la paz de Dios dentro de los corazones de todas las personas de buena voluntad”.

El papa recibió en 2016, el 15 de septiembre, al príncipe heredero y en abril del año pasado a una delegación de los Emiratos Árabes.

En estas reuniones siempre se abordaron la necesidad de trabajar por el diálogo entre las religiones y para hacer frente al extremismo y la violencia

GD Star Rating

loading...

GD Star Rating

loading...