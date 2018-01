El Papa Francisco se dirige en la audiencia a los jóvenes y enfermos

Jóvenes: San Francisco de Sales, “modelo de dulzura”

Palabras del Papa también a los enfermos y recién casados

“Hoy celebramos la memoria de San Francisco de Sales, Obispo y Doctor de la Iglesia. La figura de este santo, es para vosotros, jóvenes, modelo de dulzura”.

El Papa Francisco ha dirigido –como cada miércoles en la Audiencia General– un pensamiento especial para los jóvenes, enfermos y recién casados.

San Francisco de Sales, patrón de los escritores y periodistas, es –ha anunciado el Santo Padre en la Audiencia General– para los enfermos “aliento a ofrecer sus sufrimientos por la causa de la unidad de la Iglesia de Cristo”.

Asimismo, el Pontífice ha hablado a los recién casados: “Para vosotros es un ejemplo para reconocer en la vida familiar la primacía de Dios y su amor”.

