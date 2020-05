El Papa Francisco recuerda hoy a los estudiantes y los profesores durante la eucaristía

El Papa Francisco ha dedicado hoy un pensamiento especial a todos los estudiantes durante la eucaristía en la casa de Santa Marta. «Oremos hoy por ellos, por los jóvenes que estudian y por sus profesores, que tienen que encontrar nuevas modalidades para avanzar en la enseñanza. Que el Señor les ayude en este camino, y les dé coraje para que tengan éxito».

Durante su homilía, Francisco ha explicado que en el Evangelio de hoy el Señor insiste en la idea de permanecer en Él, y nos dice que la vida cristiana es permanecer con Él. «Usa la imagen de la vid y de cómo los sarmientos permanecen unidos a la vid. Este permanecer en Él no es no algo pasivo, no es un dormirse en el Señor. Este permanecer es activo y recíproco. Porque el Señor dice: permaneced en mí y yo en vosotros. También Él permanece en nosotros».

El Pontífice ha indicado que «esto es un misterio de vida, un misterio hermoso, este permanecer recíproco para dar fruto. Ésta es la vida cristiana. Es verdad que la vida cristiana es cumplir los mandamientos, es caminar por los caminos de las bienaventuranzas, es llevar a cabo las obras de misericordia como nos dice el Evangelio, pero es aún más. Es este permanecer recíproco. Nosotros, sin Jesús, no podemos hacer nada, y, el Señor me permita decirlo, Él también nos necesita». «¿Cual es la necesidad que tiene Jesús de nosotros? El testimonio. Dar testimonio de su nombre, porque la fe crece por los testimonios. Y esto es un misterio, porque Jesús, también glorificado en el cielo después de haber pasado y sufrido la pasión, necesita de nuestro testimonio para crecer, para anunciar, para que la Iglesia crezca.»

Durante su meditación, Francisco ha insistido en esta idea «¿Cómo es la relación entre Jesús que permanece en mí y yo que permanezco en Él? Es una relación de intimidad, una relación mística, una relación sin palabras. Y esto es para todos nosotros, con pequeños pensamientos. Señor, dame la fuerza y yo haré todo lo que me pidas. Es un diálogo de intimidad con el Señor. El Señor está presente en nosotros, el Padre está presente en nosotros, el Espíritu está presente en nosotros, pero también yo debo permanecer en ellos. Que el Señor nos ayude a entender y a sentir esta mística de permanecer en Él, en la cual Jesús insiste tanto».