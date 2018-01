El Papa Francisco recorrió el barrio Buenos Aires de Perú afectado por las inundaciones

El fenómeno del Niño causó estragos en las viviendas de los vecinos del Barrio

Tras la misa en la explanada de Huanchaco, celebrada en honor de Santa María Puerta del Cielo, el Papa Francisco visita el Barrio de Trujillo “Buenos Aires”, que fuera afectado por las inundaciones en abril de 2017, provocadas por las intensas lluvias del fenómeno del Niño costero. A lo largo del recorrido en papamóvil el Papa pudo apreciar la parada de sesenta caballos peruanos de paso.

El Barrio Buenos Aires, que se asoma en el Océano Pacífico, surge en el suroeste de Trujillo. Allí el enviado especial de Radio Vaticana, Olivier Bonnel, antes de la llegada del Sumo Pontífice, entrevistó a una de las vecinas sobre las dificultades que acarrearon las inundaciones.

“Hemos estado mal”, expresa la señora. “El agua malogró todas las cosas. No se podía con la tierra, el polvo, el barro. No teníamos agua, no teníamos luz. Todo fue una desgracia”. “Hemos estado sobreviviendo”.

