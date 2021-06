El Papa Francisco recomienda que el trabajo no quite tiempo a los momentos de oración

El Papa Francisco ha aconsejado esta mañana en la Audiencia General que el trabajo no quite tiempo a la oración. En esta penúltima catequesis sobre la oración, el Pontífice ha asegurado que «es deshumano estar tan absortos por el trabajo como para no encontrar tiempo para la oración» a la vez que ha indicado que «tampoco es sana una oración que sea ajena de la vida».

Durante la catequesis Perseverar en el amor, celebrada en al Patio de San Dámaso con fieles, Francisco ha explicado que «la oración es una especie de pentagrama musical, donde nosotros colocamos la melodía de nuestra vida. No es contraria a la laboriosidad cotidiana, no entra en contradicción con las muchas pequeñas obligaciones y encuentros, si acaso es el lugar donde toda acción encuentra su sentido, su porqué y su paz».

«En el ser humano todo es “binario”: nuestro cuerpo es simétrico, tenemos dos brazos, dos ojos, dos manos… Así también el trabajo y la oración son complementarios. La oración – que es la “respiración” de todo – permanece como el fondo vital del trabajo, también en los momentos en los que no está explicitada».

Francisco ha concluido: «los tiempos dedicados a estar con Dios avivan la fe, la cual nos ayuda en la concreción de la vida, y la fe, a su vez, alimenta la oración, sin interrupción. En esta circularidad entre fe, vida y oración, se mantiene encendido ese fuego del amor cristiano que Dios se espera de nosotros».