El Papa Francisco recibe la icónica imagen ‘el padre y el hijo’ de 1957

El Papa Francisco ha recibido la icónica imagen ‘el padre y el hijo‘ tomada por el fotógrafo español, Manuel Ferrol, en el año 1957. Esta imagen se produjo en el Puerto de A Coruña, y muestra la realidad de la época en la que los españoles tenían que emigrar para buscar un futuro mejor.

La encargada de entregar la imagen al Santo Padre ha sido Patricia Ferrol, hija del ilustre fotógrafo. Patricia atendió a los micrófonos de Cope, donde expresó que «fue un momento muy bonito e impresionante. Durante el antes de que su Santidad se acercase estaba muy tranquila, todo muy bien. Se acercó, me dio la mano, me saludo, le salude, le entregue la foto y me dijo, “impresionante”. Me volvió a dar la mano y le expliqué la fotografía. Me dio su bendición, me regaló un rosario y se quedó con la fotografía y una carta que le entregué».

El drama de emigrar y la necesidad

«El Papa es un hombre sensibilizado con el tema de la migración. Es muy sensible a cada una de las vidas, que tienen circunstancias concretas. Él en su familia también tuvo un ejemplo de migración y si que es verdad que es sensible a este tema. Estas personas iban a Buenos Aires y todo es muy cercano a lo que él pueda sentir. Aunque no hubiese tenido cerca algún tema parecido, creo que su sensibilidad y cuidado sería exactamente igual».

El recuerdo de su padre

«Estaba muy presente, es mi motivo de venir aquí, es mi ángel y lo adoro. Espero que se esté dando cuenta de la importancia que ha tenido su trabajo. Ha sido el mejor padre del mundo. Este día va para él y estoy orgullosa de ser su hija. Ha sido un excelente profesional y su obra ha sido trascendente y humana».