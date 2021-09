El Papa Francisco recibe de las manos de Eva Fernández el especial de ECCLESIA con su entrevista en COPE

La corresponsal vaticana de COPE, Eva Fernández, ha entregado al Papa Francisco un ejemplar de la entrevista que concedió a la emisora el pasado 1 de septiembre y que ECCLESIA publicó en su número especial 4.087. La periodista, ha conseguido una vez más la sonrisa del Pontífice que ha recibido el ejemplar y una señal del Camino de Santiago.

¡Misión cumplida!

El #Papa ha recibido un ejemplar de la revista @ecclesiadigital con la entrevista que concedió a @carlosherreracr en @COPE y sonriendo se ha llevado la señal del #Camino que le conducirá (¡esperemos!) hasta #Santiago.

Y al irse ha dicho:¡La insistencia da fruto! pic.twitter.com/imAlqqpI8k — Eva Fernández (@evaenlaradio) September 12, 2021

La primera entrevista a una radio española

Carlos Herrera decía en antena el lunes 30 de agosto que «se había trasladado a Roma un equipo de “Herrera en COPE” cuando el Papa confirmó a nuestra corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández, que accedía a conversar conmigo». Francisco responde a todas las preguntas y ECCLESIA le ofrece la entrevista íntegra emitida esta mañana y que se puede encontrar en la APP de COPE y en Cope.es. Sobre la mesa, todos los temas de actualidad: su salud, los rumores de renuncia, las cuestiones de la vida (eutanasia, aborto…), Afganistán, China, migraciones, Cataluña… Y ¿vendrá a España?

—Bueno, le debo preguntar en primer lugar, Santo Padre, ¿cómo se encuentra?

—Todavía vivo [Risas].

—Su operación reciente, que fue una operación de envergadura, nos dejó una cierta preocupación…

—Y sí, estas cosas que nacen de los divertículos… y qué sé yo… por ahí se deforman, se necrosan… pero gracias a Dios fue tomada a tiempo, y ya me ve.

—Tengo entendido, además, que la acción de un enfermero fue la que le señaló, la que le alertó en primer lugar.

—¡Me salvó la vida! Me dijo: «Usted tiene que operarse». Había otras opiniones: «No, que con antibiótico…» y él me explicó muy bien. Es enfermero de acá, del servicio sanitario nuestro, del hospital del Vaticano. Hace treinta años que está aquí, un hombre de mucha experiencia. Es la segunda vez en la vida que un enfermero me salva la vida.