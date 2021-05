El Papa Francisco recibe a Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea

El Papa Francisco ha recibido en el palacio apostólico del Vaticano a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Un encuentro cordial donde se ha vuelto a poner de manifiesto la buena sintonía por ambas partes y que viene propiciado por el quincuagésimo aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre la Santa Sede y la Unión Europea. De hecho, la visita a Roma de la presidenta de la Comisión Europea viene también motivada por la cumbre sanitaria del G-20, donde se abordó la importancia de un reparto equitativo de las vacunas y la importancia de ayudar a los países más desfavorecidos para combatir a la covid-19.

Durante los 30 minutos de reunión, los dos mandatarios abordaron la situación que deja tras de sí la pandemia, la migración, el cambio climático, los recientes acontecimientos en Oriente Próximo y sobre el desarrollo humano y social del continente europeo y los grandes retos que tienen los países miembros

Durante el intercambio de obsequios, la presidenta de la Comisión Europea le dio al Sumo Pontífice una copia de la Declaración Schuman de 1950, un texto que sostiene como Europa puede contribuir a la paz mundial. Por su parte, el Papa Francisco le ofreció los documentos de su pontificado junto con el Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz y el Documento sobre la Hermandad Humana, rubricado en Abu Dhabi en el año 2019.

Von der Leyen también tuvo la ocasión de encontrarse con el secretario de estado de la Santa Sede, el cardenal Pietro Parolin y con Paul Richard Gallagher, secretario paras las relaciones con los estados.

Enriching meeting with @Pontifex

We both advocate for solidarity to overcome the pandemic.

Both in the EU, as our economies recover together with #NextGenerationEU & we share vaccines, and globally.

We need to protect the world with equitable & universal access to vaccines. pic.twitter.com/QZawiSslpQ

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 22, 2021