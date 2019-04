El Papa Francisco recibe a los priores generales de la familia agustiniana

El Santo Padre recibió en audiencia a los superiores de los Agustinos, Agustinos Recoletos y Agustinos Descalzos para tratar, entre otros temas, el proceso de doctorado de Santo Tomás de Villanueva

Los priores generales de las órdenes de San Agustín, Agustinos Recoletos y Agustinos Descalzos fueron recibidos el pasado jueves en audiencia por el Papa Francisco. Los superiores transmitieron al Santo Padre en primer lugar la unidad de la familia agustiniana en la oración por su persona e intenciones.

El motivo principal de la audiencia fue promover el proceso para que Santo Tomás de Villanueva sea declarado doctor de la Iglesia por su doctrina eminente y actual. Los priores generales explicaron al Santo Padre la influencia del pensamiento del santo agustino, de su doctrina y del ejemplo de vida entregada a los pobres y necesitados.

Alejandro Moral OSA, Miguel Miró OAR y Doriano Ceteroni OAD entregaron como obsequio al Papa Francisco las obras completas de Santo Tomás de Villanueva.

El Papa Francisco quiso conocer además la labor que realizan las distintas ramas de la familia agustiniana en todo el mundo. Asimismo, estuvieron conversando sobre los retos de la Iglesia y de la vida consagrada.

GD Star Rating

loading...

GD Star Rating

loading...