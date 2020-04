El Papa Francisco pide en Santa Marta por los difuntos de la pandemia

El Papa Francisco ha pedido hoy en su misa diaria por todos los difuntos, «por quienes han muerto a causa de la pandemia, y de un modo especial por los difuntos anónimos- ha orado- por aquellos de los que hemos visto sus fotografías en las fosas comunes».

Además, durante su homilía en la capilla de Santa Marta, el Pontífice ha reflexionado acerca de la misión apostólica de los cristianos a través del testimonio y la oración. «Nadie puede venir a mí, si no lo atrae el Padre. Nadie puede conocer a Jesús sin que el Padre lo atraiga, y esto es válido para nuestra misión apostólica como cristianos», ha dicho. «El Padre es quien atrae, y lo hace con nuestro testimonio. Pero, ¿cómo puedo hacer para que el Padre se preocupe de atraer a la gente? La oración es la clave. Orar para que el Padre atraiga a la gente. Testimonio y oración van juntos. Nuestro testimonio abre la puerta a la gente y nuestra oración abre el corazón del Padre para que venga la gente». «Sin testimonio y sin oración no se puede hacer predicación apostólica, no se puede hacer anuncio. Harás una bella predicación moral, todas cosas buenas, pero el Padre no tendrá la posibilidad de atraer a la gente hacia Jesús», ha indicado.

El Santo Padre ha puesto como ejemplo las misiones « ir a la misión es dar el testimonio de la propia fe. Sin testimonio no harás nada. Ser misionero no significa hacer grandes estructuras. Las estructuras deben ser testimonio. Puedes hacer una estructura hospitalaria, funcional, de gran perfección, que sin testimonio cristiano no será un trabajo de verdadera predicación de Jesús. Será una obra de beneficencia muy buena, pero nada más que eso».

«Y esto no es sólo para las misiones – ha insistido- sino también para la vida de todos los cristianos. ¿Doy testimonio de vida cristiana con mi estilo de vida? ¿Rezo para que el Padre atraiga a la gente a Jesús? Ésta es la gran regla para nuestro apostolado. Ir de misión no es hacer proselitismo. Testimonio sí, proselitismo no. Pidamos al Señor la gracia de vivir en nuestro trabajo con el testimonio y con oración para que el Padre pueda atraer a la gente».