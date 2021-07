El Papa Francisco nombra al cardenal Hollerich relator general del Sínodo

El Papa Francisco ha nombrado al cardenal Jean-Claude Hollerich, arzobispo de Luxemburgo, como relator general de la XVI Asamblea General del Sínodo de los Obispos. El cardenal es actualmente presidente de la Comisión de las Conferencias Episcopales de la Comunidad Europea (COMECE). Ahora asistirá a las reuniones del Consejo Ordinario para preparar la próxima asamblea sobre el tema «Por una Iglesia sinodal: comunión, participación y misión».

El recorrido para la celebración del Sínodo se articulará en tres fases, entre octubre del 2021 y el octubre del 2023, pasando por una fase diocesana y otra continental, que darán vida a dos Instrumentum Laboris distintos, antes de la fase definitiva a nivel de Iglesia Universal.

Nacido en Differdange, Luxemburgo, el 9 de agosto de 1958, el Cardenal Hollerich ingresó en la Compañía de Jesús en 1981, y fue ordenado sacerdote en 1990. Profesor universitario en varios ateneos, el Papa Benedicto XVI lo nombró Arzobispo de Luxemburgo el 12 de julio de 2011. El 6 de octubre del mismo año recibió la ordenación episcopal.

En 2018 fue llamado a presidir la Comece y el 1 de septiembre de 2019, en el Ángelus dominical, el Papa Francisco anunció su creación como cardenal en el siguiente Consistorio del 5 de octubre, convirtiéndose así en el primer cardenal de origen luxemburgués.

🔴 We are pleased to announce that @Pontifex appointed our President @cardinal_jch as Relator General for the XVI Ordinary General Assembly of the Synod of Bishops “For a synodal Church: communion, participation and mission”. #Synod2023

📰 https://t.co/x9oglOeOzm pic.twitter.com/3pYeDeCHoJ

— ComeceEU (@ComeceEu) July 8, 2021