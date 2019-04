El Papa Francisco lava los pies a los doce presos de la cárcel de Velletri

Para ser más servidores los unos con los otros, más amigos, más hermanos

Homilía del Papa Francisco en la Misa de la Cena del Señor y del lavatorio de los pies, en el Centro Penitenciario de Velletri (18-4-2019)

Os saludo a todos y os doy las gracias por vuestra acogida.

Hace unos días recibí una bonita carta de un grupo de vosotros que no estarán aquí hoy, pero que han dicho cosas tan hermosas. Gracias por lo que escribieron. En esta oración, estoy muy unido a todos: a los que están aquí y a los que no están.

Hemos escuchado lo que Jesús hizo en la Última Cena. Es interesante. El Evangelio dice: “Sabiendo Jesús que el Padre lo había puesto todo en sus manos”, es decir, que Jesús tenía todo el poder, todo. Y entonces, comenzó a hacer este gesto de lavar los pies. Era un gesto de los esclavos de la época, porque no había asfalto en las calles y la gente, cuando llegaban un lugar, tenían polvo en los pies; cuando llegaban a una casa para una visita o un almuerzo, estaban los esclavos que les lavaban los pies. Y Jesús hace este gesto: les lava los pies. Hizo un gesto como un esclavo: Él, que tenía todo el poder, Él, que era el Señor, hizo el gesto como un esclavo.

Y luego aconsejó a todos: “Haced este gesto entre vosotros”, es decir, serviros unos a otros, ser hermanos en el servicio, no en la ambición de los que dominan al otro o de los que pisotean al otro. ¡No! servicio, servicio. ¿Necesitas algo, un servicio? Lo haré por ti. Esto es la hermandad. La fraternidad es humilde, siempre: está en servicio.

Y ahora yo voy a hacer este gesto -la Iglesia quiere que el obispo lo haga cada año, una vez al año, al menos el Jueves Santo- para imitar el gesto de Jesús y también para hacer el bien a sí mismo con el ejemplo, porque el obispo no es el más importante: el obispo debe ser el más servidor. Y cada uno de nosotros debe servir a los demás. Esta es la regla de Jesús y la regla del Evangelio: la regla del servicio, no de la dominación, de hacer el mal, de humillar a los demás. Servicio.

Una vez, cuando los apóstoles discutían entre sí, discutían “quién es el más importante entre nosotros”, Jesús tomó a un niño y dijo: “El niño. Si vuestro corazón no es como el corazón de un niño, no seréis mis discípulos. Un corazón de niño, sencillo, humilde, pero servidor. Y ahí añade algo interesante que podemos conectar con este gesto de hoy. Dice: “Tened cuidado: los líderes de las naciones dominan. Ellos dominan. No tiene que ser así entre vosotros. El más grande debe servir al más pequeño. El que se sienta más grande, debe ser un siervo”. Nosotros también debemos ser servidores. Es verdad que hay problemas en la vida: discutimos entre nosotros…, pero esto debe ser algo que pasa, algo temporal, porque en nuestros corazones debe haber siempre este amor de servir al otro, de estar al servicio del otro.

Y que este acto que haré hoy sea para todos nosotros un gesto que nos ayude a ser más servidores unos de otros, más amigos, más hermanos…. más hermanos en el servicio. Con estos sentimientos, continuamos la celebración con el lavatorio de los pies.

GD Star Rating

loading...

GD Star Rating

loading...