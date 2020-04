El Papa Francisco: «La fe no se transmite para convencer»

En la diaria misa en la Casa Santa Marta, el Papa Francisco ha rezado esta mañana de sábado por los que acompañan a las víctimas de esta pandemia con su servicio. En especial, por los que realizan su trabajo en el sector de los servicios funerarios durante este período: «es tan doloroso, tan triste lo que hacen, y sienten el dolor de esta pandemia tan cerca… hay que rezar por ellos».

No hacer proselitismo

En su homilía, el Papa ha hablado de la fe, que «o es misionera o no es fe». La fe se expresa con el testimonio de la vida, ha matizado, «no es sólo un dato del carné de identidad». Por eso, quien tiene fe «debe salir de sí mismo y mostrar socialmente la fe». Pero también ha advertido: «Esto no significa hacer proselitismo, es dar testimonio de la fe con servicio, es vivir como cristianos. Antes de decir algo cristiano uno tiene que vivir la fe concretamente. No se transmite la fe para convencer, sino para ofrecer un tesoro».

El servicio es un modo de vivir, ha insistido el Pontífice: «Si digo que soy cristiano y vivo como un pagano, ¡no va! Esto no convence a nadie. Si digo que soy cristiano y vivo como tal, eso atrae. Es el testimonio».