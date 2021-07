El Papa Francisco evoluciona «de forma satisfactoria» y está «conmovido por el cariño recibido»

«La salud del Santo Padre evoluciona de forma satisfactoria. Continúa comiendo por sí mismo y ya no precisa de la nutrición parenteral por vía intravenosa». Así reza el parte médico facilitado por la Santa Sede este miércoles 7 de julio. Un breve mensaje en el que además se destaca que «el Papa Francisco está conmovido por los numerosos mensajes y el cariño recibidos en estos días y expresa su gratitud por la cercanía y la oración».

En la nota, se explica que el examen definitivo ha revelado que el Pontífice padecía «una estenosis diverticular grave con signos de diverticulitis esclerosante». El Papa permanecerá otros cinco días hospitalizado, si no hay complicaciones, como indicó el portavoz del vaticano, Matteo Bruni,

El objetivo del tipo de operación a la que ha sido sometido Francisco es reducir los problemas causados por los divertículos, pequeñas hernias en la pared del colon con un amplio espectro de síntomas clínicos incluyendo hemorragia, inflamación (diverticulitis) o las complicaciones asociadas a la misma.

La salud del Papa

Fue el propio Francisco quien en una entrevista con el periodista y médico argentino Nelson Castro en Roma, en 2017, dio detalles de la operación a la que fue sometido en 1957, para extirparle el lóbulo superior del pulmón derecho.

«Cuando me recuperé de la anestesia, el dolor que sentía era muy intenso», dijo. «Nunca sentí ninguna limitación en mis actividades, incluso en los distintos viajes internacionales nunca he tenido que limitar o cancelar ninguna de las actividades previstas: Nunca he sentido fatiga ni falta de aire (disnea)». En la misma entrevista, se refirió a un problema cardíaco en 2004 y contó que siendo ya Papa le diagnosticaron hígado graso, que superó con una dieta especial que le hizo además bajar de peso.