El Papa Francisco estará el 1 de mayo en el Divino Amore y el 5 de mayo con el Camino Neocatecumenal

Ciudad del Vaticano, 10 de abril de 2018

Declaración del Director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede:

«El Director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Greg Burke, informa de que el Santo Padre Francisco irá al Santuario del Divino Amore, en Roma, el próximo 1 de mayo, a las 17. 00, para rezar el Santo Rosario en la apertura del mes mariano.

Asimismo, el sábado 5 de mayo, a las 11.00 horas, el Papa presidirá en la zona romana de Tor Vergata el encuentro con el Camino Neocatecumenal, con motivo del 50º aniversario del inicio del Camino en Roma».

