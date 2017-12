El Papa Francisco envía este mensaje a los jóvenes de Perú por Navidad [VIDEO]

En medio de la preparación para la Navidad, el Papa Francisco envió un video mensaje a los jóvenes, alentándoles a “encontrar a Jesús” y a tener alegría y paz en el corazón.

Vídeo

En el mensaje, grabado con ocasión de su próximo viaje al Perú, en enero de 2018, el Santo Padre recordó que “ya estamos entrando a la Navidad” y dijo que “empezamos esas preparaciones, pidiendo a Jesús que venga”.

“Hoy la Iglesia le pone uno de los nombres: Sabiduría. Jesús es nuestra sabiduría”, dijo.

“Y nosotros queremos estar abiertos a esa Sabiduría. No es estudiar, es tener ese sentir cristiano en el corazón”.

El Papa preguntó a los jóvenes si “tienen ese sentir cristiano en el corazón”, que está marcado por el signo de “la alegría y la paz”

“¿Tienen alegría en el corazón? ¿Tienen paz en el corazón? Y así entonces Jesús nos da la sabiduría, así lo esperamos”.

“Preparémonos bien para la Navidad”, alentó.

Bromeando sobre la “Guardia Papal”, un grupo conformado por miles de jóvenes que prepara la Arquidiócesis de Lima para acompañar al Papa durante su visita al Perú, el Santo Padre dijo que “sé que los llaman la Guardia Papal a ustedes. Yo no sé qué tiene que ver con el Papa, ¿no? Pero algo de eso debe haber, porque cuando yo vaya allí van a estar muy cerca”.

“Les quiero decir otra cosa: yo estoy soñando con el viaje, estoy soñando ya, tengo muchas ganas de ir. Porque ustedes tienen una cosa que otros pueblos no tenemos, los santos. ¡Cuántos santos tiene Perú!”.

“Y vean la lista y no hay ningún santo triste. Eran todos contentos. Tenían la sabiduría de Jesús adentro”, señaló.

El Papa exhortó también a los jóvenes: “¡Arriésguense! ¡Salgan! ¡Hagan algo bien! ¡Háganlo por Dios! Busquen, ¿qué puedo hacer por Jesús? ¿Qué puedo hacer por el bien de los demás?”.

“Y lo último, pero se contestan ustedes, ¿rezan? Porque sin oración no podemos encontrar a Jesús. Díganle a Jesús, ¡Oh, sabiduría, vení!”, dijo

“Recen, recen mucho. Que Dios los bendiga, y que la Virgen los cuide. También recen por mí”, pidió al finalizar el video, antes de dar la bendición.

REDACCIÓN CENTRAL, 09 Dic. 17

