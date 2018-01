El Papa Francisco se encontró a víctimas de la represión de los ’70 en Chile

El Papa Francisco encontró a víctimas de la represión de los ’70 en Chile

El encuentro tuvo lugar en el Santuario de Nuestra Señora de Lourdes, antes de partir rumbo a Perú

Tras haber celebrado la última multitudinaria misa en Chile, el Papa Franciso se trasladó a la Casa de Retiros del Santuario Nuestar Señora de Lourdes en donde almorzó con el séquito Papal.

En la Casa del Santuario de Nuestra Señora de Lourdes, el Papa Francisco saludó a Héctor Marín Rossel, presidente de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos y Detenidos Desaparecidos de Iquique y Pisagua (Afepi), cuyo hermano fuera secuestrado el 28 de setiembre de 1973 a los 19 años de edad.

Rossel entregó al Santo Padre una carta en la cual describió el compromiso del grupo para encontrar a los familiares desaparecidos, esperando en la colaboración de las fuerzas armadas y del gobierno chileno. Expreso también la apreciación por la gran obra de promoción y defensa de los derechos humanos llevada adelante por la Iglesia Chilena.

