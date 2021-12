El Papa Francisco sobre la violencia hacia las mujeres: «Un problema casi satánico»

El Papa Francisco estuvo presente en el programa “Invisibles” emitido por Mediaset Italia. En el encuentro, el Santo Padre calificó el problema de la violencia de «casi satánico», y le respondió que «es humillante, muy humillante. ¿Cuál es mi dignidad después de todo esto, cuál es la dignidad de las mujeres golpeadas y abusadas?».

El Papa mantuvo una conversación con cuatro personas anónimas. Giovanna, una madre que ha perdido su trabajo y cuya vida familiar está hecha de violencia; María, una mujer sin hogar; Maristella, una scout de 18 años a la que la pandemia le ha quitado las ganas de alegrarse; Pierdonato, un ex presidiario de cadena perpetua que ha cumplido 25 años de cárcel.

«Me viene a la mente una imagen y está, al entrar en la Basílica, a la derecha, la piedad de la Virgen, la Virgen humillada delante de su hijo desnudo, crucificado, un malhechor a los ojos de todos, ella es la madre que lo crió, totalmente humillada. Pero ella no ha perdido su dignidad y mirar esta imagen en momentos difíciles, como el tuyo de humillación, y donde se siente que se pierde la dignidad, mirando esa imagen nos da fuerza», aseguró el Santo Padre.

Una cultura de la indiferencia hacia los demás

Francisco se dirigió a María, la mujer sin hogar, expresando que «tú hablas de crueldad, es así, es la bofetada más dura de la sociedad para ustedes, ignorar el problema de los demás… Estamos entrando en una cultura de la indiferencia en la que intentamos alejarnos de los verdaderos problemas, del dolor por la falta de vivienda, de la falta de trabajo. Es más, con esta pandemia los problemas han aumentado porque llaman a la puerta los que ofrecen dinero en préstamo: los usureros. Un pobre, una persona necesitada, cae en manos de los usureros y lo pierde todo, porque ellos no perdonan. Es crueldad sobre crueldad, esto lo digo para llamar la atención de la gente a no ser ingenua; la usura no es una salida del problema, la usura te trae nuevos problemas».

«La esperanza nunca defrauda»

Pierdonato, un expresidiario, preguntó al Papa si hay esperanza para quien desea un cambio. Francisco respondió con la frase de la Biblia: «La esperanza nunca defrauda», y añadió que «hay una ópera que me gusta mucho, que dice lo contrario: en Turandot, sobre la esperanza se dice que la esperanza siempre decepciona. En cambio yo te digo: la esperanza nunca decepciona. Está Dios, no en órbita, sino Dios junto a ti, porque el estilo de Dios es la cercanía, la compasión y la ternura… Dios está con cada uno de los presidiarios, con cualquier persona que pasa por dificultades».

Necesidad del contacto cara a cara

Maristella trató el tema de las consecuencias de la pandemia del covid-19 para los jóvenes y preguntó cómo crear una relación sana hecha de contacto y de experiencias. El Papa explicó que «en el lockdown te faltó el contacto con los amigos y las amigas, con la familia, porque no se podía salir y tal vez la escuela no funcionaba. Necesitamos el contacto, el contacto cara a cara, pero tenemos la tentación de aislarnos con otros métodos, por ejemplo, el contacto sólo por teléfono móvil, las amistades por teléfono móvil, la falta de diálogo concreto. Tú has aprendido de esta situación que el diálogo concreto no puede ser sustituido por el diálogo online, que hay algo más».