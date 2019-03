El Papa Francisco en las celebraciones durante la Semana Santa 2019

El Papa Francisco y las celebraciones durante la Semana Santa 2019

La Semana Santa 2019 iniciará este 14 de abril, con la celebración del Domingo de Ramos y de la Pasión del Señor, XXXIV Jornada Mundial de la Juventud, que este año se celebra a nivel diocesano sobre el tema: “He aquí la sierva del Señor: Hágase en mi según tu palabra” (Lc 1,38).

Renato Martinez – Ciudad del Vaticano, Vatican News, 21 de marzo de 2019

La Oficina de las Celebraciones Litúrgicas del Sumo Pontífice dio a conocer este miércoles, 20 de marzo, las celebraciones presididas por el Papa Francisco durante la Semana Santa 2019.

Domingo de Ramos y de la Pasión del Señor

El 14 de abril, Domingo de Ramos y de la Pasión del Señor, el Santo Padre bendecirá en la Plaza de San Pedro a las 10:00 de la mañana, las palmas y los olivos y, al final de la procesión, celebrará la Santa Misa de la Pasión del Señor, en la Capilla Papal, conmemorando la entrada del Señor en Jerusalén.

Triduo Pascual

El 18 de abril, Jueves Santo, en la Basílica Vaticana, a las 9:30 de la mañana, el Pontífice presidirá la concelebración de la Misa del Crisma con los Patriarcas, Cardenales, Arzobispos, Obispos y Presbíteros (diocesanos y religiosos) presentes en Roma.

El 19 de abril, Viernes Santo, el Santo Padre presidirá la Liturgia de la Palabra, la Adoración de la Cruz y el Rito de Comunión, a las 5:00 de la tarde, en la Basílica de San Pedro. Posteriormente, a las 9:15 de la noche, desde el Coliseo Romano, el Sumo Pontífice presidirá el ejercicio piadoso de la “Vía Crucis”, al final del cual dirigirá su palabra a los fieles e impartirá la Bendición Apostólica.

El 20 de abril, Sábado Santo, a las 8:30 de la noche, desde la Capilla Papal, el Obispo de Roma bendecirá el fuego nuevo en la entrada de la Basílica de San Pedro; después del ingreso procesional en la Basílica con el cirio pascual y el canto del Exsultet, presidirá la Liturgia de la Palabra, la Liturgia Bautismal y la Liturgia Eucarística, que celebrará con los Cardenales, los Obispos y con algunos Presbíteros.

Domingo de Pascua en la Resurrección del Señor

Y el Domingo de Pascua en la Resurrección del Señor, 21 de abril, a las 10:00 de la mañana, el Santo Padre celebrará la misa en la Plaza de San Pedro. Al final de la celebración, desde la logia central de la Basílica Vaticana, se otorgará la Bendición “Urbi et Orbi”, a la ciudad y al mundo.

