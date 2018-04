El Papa Francisco en el Día de la Tierra: todo daño al ambiente es un daño a la humanidad

En el Día Mundial de la Tierra, recordamos las palabras del Papa Francisco en su discurso a la Sede de las Naciones Unidas en New York, en el marco su Viaje Apostólico a Cuba y Estados Unidos en septiembre de 2015.

“La crisis ecológica, junto con la destrucción de buena parte de la biodiversidad, puede poner en peligro la existencia misma de la especia humana”, con estas palabras el Papa Francisco exhortaba a cuidad la Casa Común, en su discurso en la Sede de las Naciones Unidas en New York, en el marco su Viaje Apostólico a Cuba y Estados Unidos en septiembre de 2015.

En el día en que se celebra la Jornada Mundial de la Tierra, el Santo Padre nos recuerda que, la casa común de todos los hombres debe continuar levantándose sobre el respeto de la sacralidad de cada vida humana y edificarse sobre la comprensión de una cierta sacralidad de naturaleza creada por Dios.

Renato Martinez – Ciudad del Vaticano, 22 de abril de 2018

