El Papa Francisco en Chile escucha los sufrimientos de las víctimas de abuso, ora y “llora” con ellas

Encuentro con un grupo de víctimas de abuso por parte de sacerdotes

El Papa Francisco ha recibido a las víctimas de abusos sexuales por parte de sacerdotes en la Nunciatura Apostólica de Santiago de Chile, este martes 16 de enero de 2018: un encuentro “estrictamente privado” indica Greg Burke, así el Papa “ha escuchado sus sufrimientos, ha orado y llorado con ellos”.

“El Papa Francisco se ha reunido hoy en la Nunciatura Apostólica de Santiago de Chile, después del almuerzo, con un pequeño grupo de víctimas de abusos sexuales por parte de sacerdotes”, indica el director de la sala de prensa de la Santa Sede en un comunicado emitido a las 0:58, hora de Roma, en italiano y español.

“El encuentro, ha precisado el comunicado, se ha desarrollado de forma estrictamente privado. Nadie más ha estado presente: solo el Papa y las víctimas. Y esto para que puedan contar sus sufrimientos al Papa Francisco, quien los ha escuchado, ha orado y llorado con ellos”.

El tema de los abusos ha estado presente en los discursos del Papa Francisco desde su encuentro con las autoridades del país en el Palacio de La Moneda, este 16 de enero: el Papa Francisco ha expresado su “dolor” y “vergüenza” por los abusos sexuales cometidos por parte de miembros del clero. Ha pedido perdón, ante las autoridades del país.

“Y aquí, ha declarado, no puedo dejar de expresar el dolor y la vergüenza que siento contra el daño irreparable causado a los niños por los ministros de la Iglesia. Quiero unirme a mis hermanos en el episcopado, porque si es justo pedir perdón y de sostener con fuerza a las víctimas, debemos, al mismo tiempo comprometernos para que esto no vuelva a suceder”.

En los últimos 15 años, 80 sacerdotes chilenos – de los cuales 4 obispos – han sido condenados, lo que ha contribuido a la desconfianza de los católicos hacia el clero. Entre los miembros de la Iglesia involucrados en estos crímenes: Fernando Karadima, de 87 años, declarado culpable de abusos sexuales y psicológicos por el Vaticano en 2011. Fue condenado a retirarse a un monasterio para una vida “de oración y de penitencia”, sin ninguna misión pastoral, mientras que los hechos fueron prescritos para la justicia chilena.

La Fundación Para la Confianza había pedido una reunión con el Papa antes de su viaje, pero Greg Burke había señalado que “los mejores encuentros son los que tienen lugar en privado”: esto es lo que el Papa ha elegido hoy.

El Papa también habló de “este grave y doloroso mal” con los consagrados en la Catedral de Santiago por la tarde, pidiendo la “lucidez de llamar a la realidad por su nombre, la valentía de pedir perdón y la capacidad de aprender a escuchar lo que el Señor nos está diciendo”. “Conozco el dolor que han significado los casos de abusos cometidos con los menores y estoy cerca de , lo que hacen para superar este grave y doloroso mal. Dolor por el mal y el sufrimiento de las víctimas y de sus familias que han visto traicionada su confianza que habían depositado en los ministros de la Iglesia. Dolor por el sufrimiento de las comunidades eclesiales, y dolor por vosotros, hermanos, que, además del agotamiento debido a vuestra devoción, habéis vivido el sufrimiento que engendra la sospecha y cuestionamiento, habiendo podido provocar en algunos la duda, el miedo y la falta de confianza. Sé que a veces habéis sido insultados en el metro o caminando por la calle, que estar “vestido como un sacerdote” en muchos lugares se “paga caro”. Por eso invito a pedirle a Dios que nos dé la claridad para llamar a la realidad por su nombre, el coraje para pedir perdón y la capacidad de aprender a escuchar lo que el Señor nos está diciendo”.

ANITA BOURDIN

