El Papa Francisco convoca, en Bari, el 7 de julio, una jornada ecuménica por Medio Oriente

El 7 de julio, el Santo Padre viajará a Bari, una ventana en el Este que alberga las reliquias de San Nicolás, para un día de reflexión y oración sobre la dramática situación en el Medio Oriente que aflige a tantos hermanos y hermanas en la fe.

En esta reunión ecuménica por la paz , el Papa tiene la intención de invitar a los jefes de Iglesias y comunidades cristianas de esa región.

A partir de ahora, el Papa Francisco nos exhorta a preparar este evento mediante la oración.

