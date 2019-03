El Papa Francisco con Jordi Évole, próximamente en Salvados

El Papa Francisco con Jordi evole, próximamente en Salvados

Jordi Évole, cara a cara con el papa Francisco en Salvados

Sí, el papa estará en Salvados próximamente. El propio Jordi Évole lo ha anunciado compartiendo este vídeo en el que podemos ver cómo espera impaciente al pontífice que finalmente aparece y le estrecha la mano. Muy atentos a laSexta y a Salvados, esta entrevista promete.

@jordievole: “Nunca pensé que podría colgar un vídeo como este.

Y me emociona. Esto ha pasado hoy. Y me encanta compartirlo con vosotros”.

