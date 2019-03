El Papa Francisco al Centro Turístico Juvenil: con los ojos abiertos al mundo

Vivir los espacios con la lentitud de la tortuga, que con calma enseña que la lentitud, si no es el resultado de la pereza, genera atención a lugares y personas. Lo dijo el Papa al recibir a los miembros del Centro Turístico Juvenil italiano

Griselda Mutual – Ciudad del Vaticano, Vatican News 22 de marzo de 2019

Encuentro del Papa con dirigentes y socios del Centro Turístico Juvenil de Italia (Vatican Media )

“Con los ojos abiertos al mundo, con las manos apretadas a otras manos, con el corazón sensible a las debilidades de sus hermanos”: según el Papa Francisco, es éste el modo de vivir y actuar la “visión integral de la persona”, que no se encuentra en un manual sino en las personas que así viven.

La necesidad de mirar alrededor para comprenderse a fondo

Esto porque “la integridad no alude a la perfección, sino a la imperfección”, recuerda “lo incompleto” del individuo en lugar de lo completo, y, por tanto, “la necesidad de mirar alrededor” para comprenderse más a fondo. Lo que implica además, “la búsqueda humilde de nuevos conocimientos”, y el “contacto” con las personas, las culturas, las problemáticas de nuestro tiempo. Es con estos fines – siempre según el Papa – que los dirigentes y jóvenes del Centro Turístico Juvenil de Italia, promueven el turismo.

El encuentro del Santo Padre con los miembros de esta asociación nacida hace 70 años, inspirada en un viaje realizado por el sacerdote Carlo Carreto junto con los jóvenes de la Acción Católica Italiana, se llevó a cabo en la mañana de este 22 de marzo en el Vaticano.

Un turismo capaz de fomentar el encuentro y hacer crecer

El Romano pontífice elogió los fines de esta Asociación que promueve el turismo, que “no está – dijo – inspirado en los cánones del consumismo, o deseoso sólo de acumular experiencias”, sino que “es capaz de fomentar el encuentro entre personas y territorio”, y de hacer crecer “en conocimiento y respeto mutuo”.

Esto porque “si visito una ciudad, – señaló – es importante que no sólo conozca sus monumentos, sino también que me dé cuenta de la historia que hay detrás de ella, de cómo viven sus ciudadanos, de los retos que intentan afrontar”. Y, “si subo una montaña, además de mantenerme dentro de los límites que la naturaleza me impone, tendré que respetarla, admirando su belleza y protegiendo su entorno, creando así un vínculo con los elementos naturales hechos de conocimiento, gratitud y valorización”.

Vivir los espacios con la atenta lentitud de la tortuga

Refiriéndose a la “mascota” representativa de la Asociación en el carné de socios de este año – una tortuga – símbolo del “Turismo lento”, en contraposición al turismo de masas, el Papa les expresó su deseo de que “mantengan la amplitud de sus horizontes”, “vivan los espacios con la atenta lentitud de la tortuga”, que “con su decidida calma nos enseña que la lentitud, si no es el resultado de la pereza, genera atención a los lugares y a las personas, fidelidad a la tierra y dedicación a ella”, y, además, los alentó a que “animen su tiempo libre de una manera alegre y gratuita”.

“El compartir el tiempo libre como tiempo de calidad – añadió el pontífice – puede convertirse en una buena llave para abrir la puerta del corazón de muchos jóvenes, generando lazos de amistad capaces de transmitir auténticos valores y la misma fe”.

