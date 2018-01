El Papa Francisco a los yazidíes: “Es inaceptable que se persiga a personas por su religión”

Papa: audiencia a yazidíes. Nuevo apremiante llamamiento contra toda persecución religiosa

Antes de la audiencia general, el Papa Francisco recibió a un grupo de representantes de la comunidad yazidí de Alemania y abrazó espiritualmente a los yazidíes iraquíes y sirios, expresando su repulsa por las persecuciones y matanzas que sufren de parte de milicianos de Estado Islámico

Cecilia de Malak – Ciudad del Vaticano, 21-1-2018

En varias ocasiones el Papa ha expresado su cercanía a los yazidíes, como cuando envió a Irak al Card. Fernando Filoni, Prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos.

Inhumana barbarie inaceptable

«Queridos hermanos

Los saludo fraternalmente y agradezco por este encuentro, a través del cual abrazo idealmente a todos los miembros de la comunidad yazidí, en particular a cuantos viven en Irak y Siria. Mi pensamiento solidario y orante va a las víctimas inocentes de la insensata e inhumana barbarie.

“ ¡Es inaceptable que seres humanos sean perseguidos y matados por causa de su pertenencia religiosa! ”

Toda persona tiene derecho a profesar libremente y sin constricciones su propio credo religioso»

Violaciones de los derechos humanos fundamentales

El Santo Padre señaló con pesar que la historia de los yazidíes, «rica de espiritualidad y cultura, está marcada por indecibles violaciones de los derechos fundamentales de la persona humana: secuestros, esclavitud, torturas, conversiones forzadas, matanzas». Así como la destrucción de santuarios y lugares de culto y el verse obligados a huir de las violencias dejando todo lo que tenían.

Cristianos y minorías perseguidas en el mundo. Acciones de la Santa Sede

“ En tantas partes del mundo, hay aún minorías religiosas y étnicas, entre ellas las cristianas, perseguidas a causa de la fe ”

La Santa Sede no se cansa de intervenir para denunciar estas situaciones, pidiendo reconocimiento, protección y respeto. Al mismo tiempo, exhorta al diálogo y a la reconciliación para sanar toda herida».

La Comunidad internacional no se quede inerte, pidió el Papa reiterando su llamamiento

Ante la tragedia que se está perpetrando contra la comunidad yazidí, el Santo Padre volvió a dirigir un llamamiento:

“ Una vez más levanto mi voz en favor de los derechos de los yazidíes ”

ante todo, el derecho a existir como comunidad religiosa: nadie puede atribuirse el poder de eliminar a un grupo religioso porque no forma parte de los denominados ‘tolerados’.

Pienso también en los miembros de vuestra comunidad que están aún en manos de los terroristas: espero vivamente que se haga todo lo posible por salvarlos; así como para encontrar a los dispersos y para dar identidad y digna sepultura a cuantos ha sido asesinados.

La Comunidad internacional no puede permanecer como espectadora muda e inerte ante vuestro drama.

Aliento por lo tanto a las instituciones y a las personas de buena voluntad pertenecientes a otras comunidades a contribuir a la reconstrucción de vuestras casas y lugares de culto. Que no se descuiden esfuerzos concretos para crear las condiciones idóneas al regreso de los prófugos a sus casas y preservar la identidad de la comunidad yazidí.

Que Dios nos ayude a construir juntos un mundo donde se pueda vivir en paz y fraternidad».

