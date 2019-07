El Papa evoca los 50 años de la llegada a la luna y pide buscar metas más altas: más dignidad para los débiles, más justicia entre los pueblos, más futuro para nuestra casa comúnPALABRAS DE FRANCISCO TRAS EL REZO DEL ANGELUS, DOMINGO 21 DE JULIO DE 2019

“Ayer, hizo cincuenta años que el hombre puso el pie en la luna, realizando un sueño extraordinario. Que el recuerdo de aquel gran paso de la humanidad pueda estimular el deseo de avanzar juntos hacia metas todavía mayores: más dignidad para los débiles, más justicia entre los pueblos, más futuro para nuestra casa común”

GD Star Rating

loading...

GD Star Rating

loading...