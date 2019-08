El Papa escribe a los genoveses un año después del derrumbe del Puente Morandi

Ha pasado casi un año desde el derrumbe del Puente Morandi que mató a 43 personas en la ciudad italiana de Génova. Francisco recuerda ese trágico día en una carta enviada al periódico genovés «Il Secolo XIX», también publicada en los otros periódicos del grupo Gedi News Network.

Una herida infligida en el corazón de Génova, «una tragedia para quienes han perdido a sus familiares», «un evento impactante para quienes se han visto obligados a abandonar sus hogares como personas desplazadas». En una carta al periódico «Il Secolo XIX», Francisco recuerda los momentos dramáticos experimentados por «familias que se fueron o regresaron de vacaciones, hombres y mujeres que viajaban por trabajo». El Papa no olvida ese momento trágico y asegura su propia oración:

“Quiero decirles que no los he olvidado, que he rezado y rezo por las víctimas, por sus familias, por los heridos, por los desplazados, por todos ustedes, por Génova. Frente a eventos de este tipo, el dolor causado por las pérdidas sufridas es insoportable y no es fácil de aliviar, también es comprensible el sentimiento de no resignación ante un desastre que podría haberse evitado.»

Sobre todo hay que rezar

Francisco escribe que él no tiene «respuestas preparadas» porque ante ciertas situaciones «las palabras humanas son inadecuadas».

“No tengo respuestas, porque después de estas tragedias hay que llorar, permanecer en silencio, preguntarnos sobre la razón de la fragilidad de lo que construimos y, sobre todo, rezar”.

La memoria no se borra

El Papa tiene un mensaje que fluye de su «corazón de padre y hermano»: «No dejes que las vicisitudes de la vida rompan los lazos que tejen tu comunidad, que borren la memoria de lo que hizo su historia, tan importante y significativa. Siempre que pienso en Génova pienso en el puerto. Pienso en el lugar de donde partió mi padre. Pienso en el esfuerzo diario, la testaruda voluntad y las esperanzas de los genoveses».

“Dios no nos deja solos”

El Pontífice exhorta también a dirigir nuestra mirada hacia Jesús, que «pasó ante nosotros por el sufrimiento y la muerte». «Fue despreciado, humillado, golpeado, clavado en la cruz y brutalmente asesinado». La respuesta de Dios a nuestro dolor, observa el Papa, fue la cercanía, una presencia que nos acompaña, no nos deja solos».

“Sepan, dijo el Santo Padre, que Dios nuestro Padre ha respondido a nuestro grito y a nuestra duda no con palabras, sino con una presencia que nos acompaña, la de su Hijo”. «Lo miramos, le confiamos nuestras preguntas, nuestro dolor, nuestra ira «.

Somos hombres y mujeres llenos de defectos y debilidades, pero tenemos un Padre Misericordioso al que acudir, un Hijo crucificado y resucitado que camina con nosotros, el Espíritu Santo que nos ayuda y nos acompaña. Tenemos una Madre en el cielo que continúa extendiendo su manto sobre nosotros sin abandonarnos.

No pierdas la esperanza

En la carta, el Papa Francisco también señala que los genoveses son «capaces de grandes gestos de solidaridad», no se rinden y saben cómo «estar al lado de quienes más lo necesitan».

«También me gustaría decirles que no están solos porque la comunidad cristiana, la Iglesia de Génova, está con ustedes y comparte sus sufrimientos y sus dificultades. Cuanto más somos conscientes de nuestra debilidad, de la precariedad de nuestra condición humana, más redescubrimos la belleza de las relaciones humanas, de los lazos que nos unen, como las familias, las comunidades y la sociedad civil».

«Después de una gran tragedia que ha herido a sus familias y su ciudad, concluye Francisco, han podido reaccionar, levantarse, mirar hacia adelante. No pierdan la esperanza, no dejen que se la roben. Continúen apoyando a los más afectados».

