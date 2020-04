El Papa en Santa Marta: «Es difícil que las tentaciones nos lleguen de golpe»

Esta mañana, durante la misa privada que el Papa celebra todos los días en Santa Marta, Francisco ha asegurado que «es difícil que las tentaciones nos lleguen de golpe». Lo ha hecho durante la homilía de la celebración.

El Papa, al hilo del pasaje en el que el sumo sacerdote Caifás afirma que Jesús tiene que morir, ha desgranado el proceso de la tentación en tres etapas: «Comienza con poco, con un deseo, una idea, crece, contagia a otros y, al final, la justificación total. Estos son los tres pasos de la tentación del diablo en nosotros». Por eso no suele llegar de golpe, Francisco ha recordado que «el diablo es astuto».

Por eso, el Santo Padre ha invitado a que, cuando nos demos cuenta de que hemos caído en la tentación, examinemos cómo hemos podido llegar hasta ahí. «Cuando nos encontramos en un pecado, en una caída, sí, debemos ir y pedir perdón al Señor, es lo primero que debemos hacer, pero luego debemos decir:»¿Cómo llegué a caer allí? ¿Cómo comenzó este proceso en mi alma? ¿Cómo creció? ¿A quién he contagiado? ¿Y cómo al final me he justificado para caer?»».